Премьер-министр Юри Ратас выступил с политическим заявлением в связи с программой восстановления экономики Европейского союза. В своем выступлении он отметил, что вспышка коронавируса оказала ощутимое влияние на экономику, равно как и на планы на будущее. Многие государства, секторы экономики, предприятия, люди оказались в затруднительном положении. Это – самый большой за историю Европейского союза экономический спад. Он может стать намного более серьезным, чем кризис десятилетней давности.

По оценке Европейской комиссии, в этом году экономический спад в Европейском союзе составит 7,4%. Если коронавирус вновь проявит себя осенью и вынудит государства ввести карантин, спад может достичь 16%. В Эстонии по прогнозам спад составит 6,9%, что ниже среднего.

«По оценке Банка Эстонии, в настоящий момент можно выделить четыре фактора, оказывающих наибольшее влияние на нашу экономику. Это: сокращение внешнего спроса и туризма, установленные ограничения, неуверенность в завтрашнем дне и предоставляемая государством помощь», – сказал Ратас. Он пояснил, что по последней оценке банка, экономика Эстонии в этом году может сократиться на 10% по сравнению с показателями прошлого года. В следующем году после выхода из кризиса рост может временно достичь 8,5%. Разумеется, при составлении прогнозов приходится считаться с большим количеством неизвестных. Никто не знает, что будет завтра и как будет выглядеть возможная вторая волна заболевания.

По оценке Ратаса, восстановление экономики будет протекать медленно. На это, безусловно, влияют внешняя среда, положение дел у наших наиболее важных торговых партнеров и в ЕС. Экономика Европы в свою очередь во многом зависит от глобальной экономики.

Целью краткосрочной и долгосрочной стратегии по выходу из кризиса должно стать предотвращение ситуации, когда кризис в сфере здравоохранения перетекает в долгосрочный экономический кризис. Ощутимый спад во многих секторах начался уже в первые недели кризиса. Другие ощутят влияние этих событий спустя некоторое время. Это – контекст, который мы должны учитывать и на который необходимо реагировать.

Европейская комиссия с учетом этих обстоятельств представила предложение о поддержке восстановления экономики Европы. «Правительство готово участвовать в разовом и ограниченном по времени механизме помощи, общий объем которого по предложению комиссии составит 750 миллиардов евро. Из этих средств 500 миллиардов пойдет на дотации, еще 250 миллиардов – в качестве возможных займов государствам», – сказал Ратас. Он пояснил, что выделяемая Эстонии доля в результате этого вырастет на 3,3 миллиарда в рамках следующего многолетнего финансового плана ЕС. Из этих средств 1,85 миллиарда евро составят дотации, остальное – заем на льготных условиях. Это более половины суммы, которую мы можем использовать в течение действующего многолетнего финансового плана.