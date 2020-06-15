Пн, 15.06.2020
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  • Второй случай за день: в Харьюмаа человек погиб под колесами поезда

Второй случай за день: в Харьюмаа человек погиб под колесами поезда

Leinaküünal

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Сегодня около 17:18  в деревне Кулли волости Раазику Харьюского уезда произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек, сбитый поездом.

Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла, полиция в настоящее время работает на месте происшествия.

Более подробной информацией полиция обещает поделиться в ближайшее время.

Из-за железнодорожной аварии на железнодорожном участке между станциями Лагеди-Раасику было нарушено расписание некоторых поездов в Аэгвийду, Тарту и Нарву, сообщила пресс-служба Elron.

Масштабы задержки поездов в настоящее время неизвестны. Движение поездов возобновится, когда  полиция даст разрешение.

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