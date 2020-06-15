Второй случай за день: в Харьюмаа человек погиб под колесами поезда

Сегодня около 17:18 в деревне Кулли волости Раазику Харьюского уезда произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек, сбитый поездом.
Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла, полиция в настоящее время работает на месте происшествия.
Более подробной информацией полиция обещает поделиться в ближайшее время.
Из-за железнодорожной аварии на железнодорожном участке между станциями Лагеди-Раасику было нарушено расписание некоторых поездов в Аэгвийду, Тарту и Нарву, сообщила пресс-служба Elron.
Масштабы задержки поездов в настоящее время неизвестны. Движение поездов возобновится, когда полиция даст разрешение.