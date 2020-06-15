Второй случай за день: в Харьюмаа человек погиб под колесами поезда

Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла, полиция в настоящее время работает на месте происшествия.

Более подробной информацией полиция обещает поделиться в ближайшее время.

Из-за железнодорожной аварии на железнодорожном участке между станциями Лагеди-Раасику было нарушено расписание некоторых поездов в Аэгвийду, Тарту и Нарву, сообщила пресс-служба Elron.