Бывший мэр Нарвы в новой должности займется будущим сланцевой энергетики

- Жизнь такова, что не получается, чтобы всё ровно шло в гору. Есть много мест, где всё не так, как хотелось бы. Но если мы смотрим на промпарки в Нарве, Кохтла-Ярве, Йыхви, Кивиыли, то видим, что много проблем было из-за того, что инвесторы, в основном, приходят из России. Мы не находимся на самой лучшей стадии межгосударственных отношений, и это препятствует нам. А последние два с половиной месяца коронавирус ударил абсолютно по всем. Это не значит, что в это время ничего не делалось - делалось очень многое. Например, в Нарве в одном из промпарков вся территория уже продана. Да, я понимаю, что там шесть или семь предприятий, но площадки-то проданы. То есть, люди вложили в это деньги, а это значит, что рабочие места там будут. Да, мы видим, что был план, но из-за причин, которые от нас не зависят, всё выглядит не так хорошо, как в плане. Но, с другой стороны, некоторые предприятия там уже удвоили численность своих работников. Это нормальное развитие. Мы понимаем, что закрыть предприятие - это одно дело, а создать новые рабочие места - совсем другое дело. Я считаю, что это был очень правильный проект, и хорошо, что начали его делать.