Шенген открыл границы, но до полной свободы передвижений еще далеко

На внутренних границах Европы с понедельника официально снят пограничный контроль, но на самом деле поехать в отпуск за границу отнюдь не так легко. Например, Испания сохранит ограничения для иностранных туристов до 21 июня, за исключением лишь нескольких туристических островов, пишет Reuters.

По данным Reuters, Чехия использует систему светофора, и пассажиры из "оранжевых" и "красных" стран - в их числе, например, Швеция и Португалия - не имеют надежды на въезд в страну.

Поскольку Британия все еще требует 14-дневного карантина для прибывающих, Франция отвечает британцам тем же.

Хотя Греция открывает свои границы для пассажиров, люди из более подверженных рсику заражения стран будут подвергаться тестам на коронавирус и в результате могут быть помещены в карантин на 14 дней. В списке стран, которые Греция относит к потенциально опасным, находятся Турция и Великобритания.

Наряду с открытием границ стоит и проблема транспорта: в то время как крупные авиакомпании, такие как Lufthansa, пытаются сэкономить за счет государственных денег, европейские аэропорты пустуют . Сегодня, в первый день открытия границ, аэропорт Брюсселя объявил, что планирует выполнить 60 рейсов. Это 10% от обычных 600 рейсов.

Сегодня из Таллиннского аэропорта можно путешествовать в 12-и направлениях. По данным аэропорта, до вспышки коронавируса пунктов назначения было 28, а в летний период - 38. В аэропорту выразили надежду, что к августу им удастся открыть маршруты до 30 пунктов назначения.

Для стран Средиземноморья, где туризм приносит большую долю доходов, открытие границ имеет решающее значение: страны надеются спасти свой основной туристический сезон. В Европе курортный сезон начнется по большей части в июле, и к этому времени страны надеются восстановить значительную часть туризма. Чтобы привлечь путешественников, страны составили финансовые пакеты. Кипр, например, заявил, что если турист заболеет на месте, страна покроет расходы на карантин и лечение. А ппортугальский остров Мадейра предлагает туристам бесплатные тесты на коронавирус.