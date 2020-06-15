Фото ⟩ В Кохтла-Ярве торжественно открыли новое большое футбольное поле

В Кохтла-Ярве построено футбольное поле, которое является частью более крупного спортивного комплекса. На открытие прибыл также министр государственного управления Яак Ааб. По его словам, одной из важных предпосылок для реализации таких проектов является желание молодых людей и семей с детьми жить в этом районе, пишет Postimees.
В Кохтла-Ярве внимание было уделено проекту оживления района Ярве. В его рамках будет построен и обустроен спортивно-оздоровительный центр Ярве, построено футбольное поле с искусственным покрытием, сертифицированным ФИФА, а также будут реконструированы ледовый холл и спортивная база.
«К концу строительных работ в Кохтла-Ярве будет современный спортивный комплекс с бассейном, теннисными кортами, тренажерным залом, футбольным полем и катком», - отметил Ааб.
«Два последних правительства Юри Ратас уделяли большое внимание развитию Ида-Вирумаа. Мы направили дополнительное финансирование в регион, и мы постоянно находимся в контакте с местным сообществом », - сказал Яак Ааб, выступая в Кохта-Ярве.
Он добавил, что довольно много внимания уделяется развитию промышленности и других предприятий, а также созданию новых рабочих мест, но не менее важным является развитие среды обитания. "Хорошим примером является недавно построенное футбольное поле, рядом с которым есть также каток и спортивная база", - сказал министр.