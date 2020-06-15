Фото ⟩ В Кохтла-Ярве торжественно открыли новое большое футбольное поле

В Кохтла-Ярве внимание было уделено проекту оживления района Ярве. В его рамках будет построен и обустроен спортивно-оздоровительный центр Ярве, построено футбольное поле с искусственным покрытием, сертифицированным ФИФА, а также будут реконструированы ледовый холл и спортивная база.

«К концу строительных работ в Кохтла-Ярве будет современный спортивный комплекс с бассейном, теннисными кортами, тренажерным залом, футбольным полем и катком», - отметил Ааб.

«Два последних правительства Юри Ратас уделяли большое внимание развитию Ида-Вирумаа. Мы направили дополнительное финансирование в регион, и мы постоянно находимся в контакте с местным сообществом », - сказал Яак Ааб, выступая в Кохта-Ярве.