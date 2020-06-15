Кровавое нападение на полицейских в Москве: ранены два инспектора ДПС, нападавший застрелен

Чтобы задержать нападавшего, полицейским пришлось применить оружие — в результате мужчина получил ранение в живот и позже скончался в больнице. Один из полицейских, подвергшихся атаке, находится в реанимации в тяжелом состоянии, второй также получил ранение.

По факту стрельбы возбуждено дело о посягательстве на жизнь правоохранителей.

Происшествие случилось 15 июня возле гостиницы «Салют». По предварительным данным, там инспекторы остановили автомобиль-такси, у которого были грязные номера. По последним данным, стрельбу открыл прохожий.

Всего, по данным СМИ, мужчина успел выстрелить шесть раз — четырежды в одного инспектора и дважды в его напарника.