Пн, 15.06.2020
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Кровавое нападение на полицейских в Москве: ранены два инспектора ДПС, нападавший застрелен

Стрельба в Москве

ФОТО: Valeri Šarifulin/TASS/Scanpix

В Москве произошло нападение на инспекторов ДПС. Злоумышленник открыл стрельбу по правоохранителям на Ленинском проспекте, когда они сидели в служебном автомобиле, пишет Gazeta.ru.

Чтобы задержать нападавшего, полицейским пришлось применить оружие — в результате мужчина получил ранение в живот и позже скончался в больнице. Один из полицейских, подвергшихся атаке, находится в реанимации в тяжелом состоянии, второй также получил ранение.

По факту стрельбы возбуждено дело о посягательстве на жизнь правоохранителей.

Происшествие случилось 15 июня возле гостиницы «Салют». По предварительным данным, там инспекторы остановили автомобиль-такси, у которого были грязные номера. По последним данным, стрельбу открыл прохожий.

Всего, по данным СМИ, мужчина успел выстрелить шесть раз — четырежды в одного инспектора и дважды в его напарника.

Тем не менее в ходе перестрелки нападавшему прострелили живот, и через некоторое время он скончался. По данным СМИ, предполагаемым злоумышленником оказался 25-летний Ратмир Галаев, уроженец Ингушетии. Также выяснилось, что во время происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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