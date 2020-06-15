Грюнберг: новые трамвайные линии - это первый результат инвестиций в Rail Baltic

«Теперь есть четкая цель - трамвайная линия также должна прийти в порт. Юлемисет превращается в важный транспортный узел. Сюда не только будет прибывать поезд Rail Baltic с европейской шириной колеи, здесь будет и железнодорожный вокзал для наших нынешних поездов. Там есть трамваи, а в перспективе туда может переехать и автовокзал. Это будет очень важный центр ", - сказал Грюнберг.

По его словам, Rail Baltic - это охватывающий всю Эстонию проект, который приносит пользу везде, но в настоящее время основное развитие происходит в окрестностях Таллинна. Проектирование терминала Юлемисте уже ведется, и, по словам Грюнберга, он станет поистине культовым объектом.

«Не менее важно то, что все балтийское депо Rail Baltic, где мы обслуживаем поезда, также будет в Таллинне. В настоящее время идет его проектирование, а затем сразу начнется строительство. Мы также полностью реконструируем железнодорожную инфраструктуру Юлемисте. Там будет много изменений на перегрузочной станции, мы модернизируем ее вместе с Eesti Raudtee», - отметил Грюнберг.

Недавно был объявлен тендер на проектирование трамвайной линии, соединяющей аэропорт и терминал Rail Baltic со Старым портом. Кроме того, между Rail Baltic и аэропортом существует тесное сотрудничество в том, как сделать перемещение людей и багажа между аэропортом и терминалом Rail Baltic наиболее удобным и целесообразным.

По словам Грюнберга, также очень важен будущий грузовой терминал Мууга, тендер на проектирование которого уже объявлен.

«В конце концов, грузовой терминал Мууга станет важнейшим объектом для всей Эстонии. Это мультимодальная грузовая станция, где встречаются морские перевозки, железные дороги с двойной шириной колеи, а также автомобильные перевозки. Там происходит перераспределение товаров, и это открывает совершенно новое измерение для торговли в Эстонии», - пояснил Грюнберг.

По его словам, дела со строительством всей Rail Baltic идут хорошо. «В целом, у нас есть ускоренное расписание до 2022 года, где мы хотим построить ряд виадуков, экодуков, соединений трасс. До того, как начнется строительство основного маршрута, у нас есть ресурсы, чтобы выполнить перед этим большое количество важных работ», - сказал Грюнберг.