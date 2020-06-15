Аналитик: Эстония движется к самому глубокому с 2009 года экономическому спаду

Хотя стоянки возле торговых центров вновь заполнены машинами, Эстония со всей очевидностью движется к самому глубокому с 2009 года экономическому спаду. Правда, сегодня почти все аналитики придерживаются того мнения, что нынешний кризис будет не столь масштабным.

Если в 2008-2009 годах ВВП Эстонии упал примерно на 20%, то сейчас как SEB, так и последний прогноз Банка Эстонии предсказывают экономический спад примерно на 10%.

Хотя у каждого остались свои воспоминания о кризисе, для большинства людей тогдашний кризис ассоциируется с лопнувшим «пузырем» на рынке недвижимости, в результате чего цены на квартиры упали в среднем наполовину. Так что нет ничего удивительного в том, что и на сей раз нет недостатка в прогнозах относительно того, к какому снижению цен приведет нынешний кризис. Подавляющее большинство прогнозов все-таки довольно умеренные, и большого снижения цен на рынке не предвидят, сообщила в понедельник BNS пресс-служба банка точку зрения экономического аналитика SEB Михкеля Нестора.

В макроэкономическом смысле поводов для серьезного падения цен достаточно. Даже при реализации позитивного сценария, если экономический спад в нынешнем году окажется немного меньше 10%, это все равно серьезное снижение ВВП. Это, несомненно, скажется и на рынке труда – да уже и сейчас сказывается. Если взять всех зарегистрированных безработных и получающих компенсацию по заработной плате, то получится, что без работы оказывается чуть ли не 28% трудоспособного населения Эстонии. Если же добавить к этому очень солидные объемы строительства за последние годы и быстрый рост цен на недвижимость, получится, что в свободном падении находятся все компоненты.

Но есть и несколько контраргументов. Во-первых, до предыдущего кризиса домохозяйства жили явно не по средствам. Норма сбережений жителей Эстонии, то есть та часть дохода, которая в среднем откладывалась на будущее, в 2007 году была отрицательной. Это означает, что расходы людей превышали их доходы и столь высокий уровень потребления был возможен только за счет очень активного кредитования. Спустя более 10 лет норма сбережений жителей Эстонии достигла примерно 12%, что несколько выше среднего показателя по Европе. В течение этих лет ужесточились и условия получения жилищного кредита, что охладило пыл заемщиков, ибо вместо нулевого первого взноса теперь в большинстве случаев требуется сразу заплатить уже 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Не менее важное значение имеет и то, что существенно уменьшилась доступность кредитов для девелоперов недвижимости. Ели в 2007 году банки были готовы щедро финансировать едва ли не каждого девелопера, то сегодня привлечение средств существенно снизилось, и многие девелоперы фактически работают, используя только собственный капитал. Хотя с точки зрения самих девелоперов это, естественно, неудобно, зато это помогло обуздать их поведение, начавшее было приобретать маниакальный характер.

Однако наиболее примечательным обстоятельством и причиной того, что при нынешнем кризисе не ожидается существенного падения цен, является отсутствие каких-либо ценовых пузырей. Хотя цены на недвижимость в последние годы росли быстрыми темпами, не менее быстро росла и средняя брутто-зарплата в Эстонии. Если в 2007 году в среднем квадратный метр квартиры стоил 1150 евро, то средняя брутто-зарплата составляла всего 720 евро. Следовательно, для покупки одного квадратного метра требовалось 1,6 брутто-зарплаты. С началом кризиса цены на недвижимость упали наполовину, а средняя зарплата снизилась менее чем на 5%. В результате этого недвижимость стала значительно более доступной, и на дне рынка для приобретения одного квадратного метра было достаточно 0,8 брутто-зарплаты. Хотя по мере ослабления кризиса коэффициент несколько увеличился, но с 2013 года он остается на очень стабильном уровне, когда квадратный метр средней квартиры стоит чуть меньше месячной брутто-зарплаты.