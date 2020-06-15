Страны Балтии и Польша в случае второй волны Covid-19 намерены действовать скоординированно

"На своем примере мы показали, что можно и нужно больше координировать действия. Если мы зашли в кризис отдельно, в национальном смысле с единоличными решениями, то хотя бы выйти из него мы можем скоординировано", – заявил на пресс-конференции в понедельник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Если вторая волна придет, не дай Бог, то мы будем постоянно об этом говорить, поэтому будем лучше готовы", – добавил Линкявичюс.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс сказал, что после первой волны стала очевидной необходимость большей координации, особенно в принятии решений о границах, доставке граждан.

"Сейчас мы уже понимаем, что требовалась большая координация, особенно при принятии решений о закрытии границ, репатриации, граждане, застрявшие по всей Европе и за ее пределами это то, чего бы мы хотели избежать, в случае прихода второй волны", – сказал Ринкевичс.

Он также отметил, что, хотя ситуация в Европе кажется более-менее взятой под контроль, важно не спешить открывать границы, и эти решения должны приниматься на основании не политических критериев, а строго эпидемиологических.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сказал, что основным уроком, вынесенным из ситуации с COVID-19, стало то, что "скорость является определяющим фактором".

"Месяц назад эпицентр коронавируса был в Европе, это изменилось, но мы должны быть очень острожными при возобновлении передвижения людей внутри Шенгена, и должны всегда быть готовы к негативному сценарию", – сказал Рейнсалу.

Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович сказал, что статистика случаев COVID-19 в Польше и в Балтийских странах "значительно лучше, чем в других государствах Европы, и это демонстрирует, что наши правительства сработали эффективно и приняли правильные решения".