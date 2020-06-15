Ученые оценили вероятность встретить разумную жизнь в нашей Галактике

Один из основных вопросов человечества — есть ли другие разумные формы жизни во Вселенной. Британские астрофизики из Ноттингемского университета решили рассчитать такую вероятность для нашей Галактики.

Исследователи основывались на так называемом принципе Коперника, который гласит, что Земля не уникальна и должны быть планеты с аналогичными условиями, а следовательно, ничто не препятствует зарождению жизни и даже разума в других местах во Вселенной.

Авторы исходили из предположений, что жизнь на других планетах зарождается и развивается примерно так же, как на Земле. Поэтому они ввели в расчеты два ограничения: первое — для формирования разумной жизни на других планетах требуется времени не менее, чем на Земле, — четыре с половиной — пять миллиардов лет; и второе — пригодные для жизни планеты формируются у богатых металлами звезд типа нашего Солнца.

"Идея заключалась в том, чтобы посмотреть на эволюцию в космическом масштабе, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования профессора астрономии Кристофера Конселиса. — Мы называем этот метод расчета астробиологическим коперниканским пределом. В соответствии с ним в нашей Галактике должно быть как минимум несколько десятков активных цивилизаций".

Исследователи отмечают, что количество их сильно зависит от того, как долго эти цивилизации находятся на достаточно высоком уровне развития, чтобы отправлять сигналы о своем существовании в космос. Авторы называют их активными разумными цивилизациями.

К примеру, время существования активной разумной цивилизации на Земле — всего лишь около ста лет. Если другие технологические цивилизации существуют столько же, то, согласно расчетам авторов статьи, в настоящее время в галактике Млечный Путь может быть около 36 активных разумных цивилизаций. Однако расстояние до этих цивилизаций составляет в среднем 17 тысяч световых лет, что делает практически невозможной связь с ними.