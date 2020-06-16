Создание Глобальной иммунологической обсерватории остановит новую пандемию?

На данный момент эта идея является лишь пилотным проектом для отслеживания распространения COVID-19. Скрытое распространение этой болезни среди населения актуализировало необходимость такой системы мониторинга, говорит Мина, иммунолог и эпидемиолог из Бригамской и Женской больниц и Гарвардской школы общественного здравоохранения, который вместе с коллегами обрисовывает концепцию ГИО в издании eLife. Соавторами являются Джереми Фаррар, специалист по инфекционным заболеваниям и директор Wellcome Trust, а также специалисты по вакцинам и иммунологии Адриан МакДермотт и Даниэль Доук из Национального института здравоохранения США, пишет издание Science.

Эпиднадзор за болезнями в Соединенных Штатах теперь опирается на лоскутное одеяло из больниц, клиник и врачей, чтобы сообщать о необычных событиях в департаменты здравоохранения штата, которые уже передают информацию в Центры по контролю и профилактике заболеваний. По словам Мина, необходимость в более оперативном и всеобъемлющем эпиднадзоре «была совершенно ясна из-за невозможности своевременно определить и смоделировать локальный уровень распространения COVID-19».

Мина хочет следить за вспышками, ища антитела к инфекционным агентам в регулярно собираемых анонимных образцах крови из всех возможных источников: банков крови, центров сбора плазмы, даже пяточных уколов новорожденных, которые берут в большинстве штатов у каждого ребенка для выявления генетических заболеваний. Образцы будут анонимны и распределены только по географическим районам. Платформы на основе чипов, которые могут идентифицировать сотни тысяч антител, уже производятся коммерческими компаниями, такими как, например, VirScan и Luminex. Мина говорит, что их можно легко увеличить, чтобы рассмотреть огромное число образцов как по отдельности, так и партиями.

«Это необычайная и захватывающая концепция, - отмечает специалист по инфекционным заболеваниям Уильям Шаффнер из Медицинского центра Университета Вандербильта. – Это пример нового мышления, которое нам необходимо в сфере общественного здравоохранения». Но, добавляет Шаффнер, «материально-технические проблемы для таких усилий могут быть огромными».

Мина и его соавторы предполагают первоначально протестировать около 10 000 образцов в день, а затем, если они получат финансирование для создания проекта, уже около 100 000 в день только для Соединенных Штатов. Даже меньшее число поможет обнаруживать – гораздо быстрее, чем нынешняя система отчетности – например, вспышку вируса Зика в сельской Луизиане или вируса лихорадки Западного Нила в Колорадо. ГИО также может ускорить мониторинг сезонного гриппа, что позволит больницам подготовиться к возможным скачкам и чиновникам от общественного здравоохранения быть уверенными в том, что вакцина распространяется максимально эффективно.