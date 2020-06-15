Компания, управляющая отелями Palace и Savoy, подала заявление о банкротстве

Компания TallinnHotels OÜ, управляющая cтоличными отелями Palace, Bern и Savoy Boutique, подала заявление о банкротстве, сообщает DV.ee.
Коронакризис, разразившийся в стране с середины марта, привел к тому, что компания уже сократила 120 сотрудников.
Исполнительный директор компании Айн Кяпп подтвердил, что банкротство стало единственным выходом из ситуации, в которой оказалось предприятие.
«Я надеюсь, что смогу продолжить работу в этом секторе, потому что это - моя страсть», - сказал Кяпп. - Эмоционально очень трудно закрывать компанию, которая проработала 15 лет».
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