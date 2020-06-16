Вне дома: в Sessel на Виру, как в Японии - суши со сливочным сыром не готовят!

Так вот, в Старом городе следует чинно прогуливаться не только туристам, которые, как известно, задрав головы, рассматривают коньки крыш, шпили церквей и вообще все, что можно рассмотреть. Обратите внимание на дом номер три по улице Виру. В первом этаже находится отличный сувенирный магазин, где продаются изделия и продукты исключительно эстонского производства.

А вот на второй этаж мало кто поднимался. А там уже не один год работает заведение под названием Sessel salong: бар не бар, ресторан не ресторан, клуб не клуб, но удивительно уютное место, в котором можно приятно провести время, что и было обещано журналистам: первое гастрономическое мероприятие после карантина и самоизоляции - уже само по себе важный факт.

ФОТО: Tarik Labrighli

Низкие потолки с расписными старинными балками нисколько не давят, а напротив - создают уют. Такие полуэтажи в истории архитектуры внутреннего пространства называются антресолями. Внутри этих антресолей с балкончиками, выходящими прямо на улицу Виру, много всякой всячины, прямо как на обычной антресоли где-нибудь в прихожей старого дома: мягкие стулья и глубокие кресла, разномастные лампы, столы и столики, картины и картиночки, множество комнатных растений... В каком же стиле оформлен интерьер? Эклектика, фьюжн, ориентальный или бохо? Да всего понемногу.

В меню заведения - суши и коктейли. Но не просто суши и не просто коктейли. Шеф-повару Sessel Индреку Кальювеэ 27 лет, и он уже успел объехать полмира и поработать в десятке ресторанов. С нами он поделился тонкостями и премудростями японской кухни. Причем он не только рассказывал, но и показывал, а затем нам была предоставлена возможность самим попробовать, каково это - делать суши. А мастер по коктейлям Юри Пютсепп может создать коктейль практически из ничего. Например, в качестве приветственного напитка он предложил коктейль из свежего огурца, воды и капли... карамельной водки.

Индрек поведал, что в Японии суши не так популярны, как, например, во всем остальном мире, а занимают только четвертое, а то и пятое место в рейтинге. Для роллов, сашими и нигири в Японии используются практически все существующие в природе морепродукты. Лосось и тунец, так популярные у нас - дань европейским вкусам. А вот начинка из сливочного сыра, знакомая нам по роллам Филадельфия - совсем не в японской традиции, а родом из Америки.

ФОТО: Sessel salong

Мы азартно крутили суши, пытаясь следовать указаниям шеф-повара. На лист водорослей нори нужно было разместить порцию специального риса величиной с кулак, причем распределяя его равномерным и тонким слоем, слегка приминая, как бы размазывая его по листу нори. На оставшийся без риса край нори выкладывали всяк свою начинку. В ход пошли и свежие огурцы, и зеленый лук, и креветки, и рыба. Да что тут говорить, рулончики из риса и морепродуктов получились не идеальными, да и разрезать их на классические восемь роллов получилось не у каждого, но украшенные сверху кунжутом, сушеным луком и зеленью, они оказались вполне даже фотогеничными.

ФОТО: Tarik Labrighli

Индрек познакомил нас не только с азами технологии производства суши, но и с новым меню - летним, в котором в качестве начинки он использует, например, креветки в кляре, салат и вяленое мясо.

Но мы с вами так увлеклись скручиванием роллов, что совсем забыли про напитки. А ведь, судя по социальным сетям, коктейли в Sessel знатокам нравятся. Управляющий заведением и бармен со стажем Юри Пютсепп научил нас делать домашние ликеры на основе органической водки и различных сиропов и настоек. Можно было использовать десятки натуральных вкусов: бузину и малину, персик и миндаль, соусы и тинктуры, свежие апельсины... Словом, полная свобода для творчества!

Юри Пютсепп готов к экспериментам. ФОТО: Tarik Labrighli