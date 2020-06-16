Блестящее председательство Эстонии в разгар коронахаоса

- Эстония получила море похвалы за председательство в Совете Безопасности ООН
- Несмотря на эпидемию коронавируса, не отменили ни одного заседания
- Работа дипломатов переместилась на цифровые платформы
- После Эстонии председательствовать будут Франция и Германия
Коронавирус, запрет на передвижение, рост напряженности в Гонконге и склоки между великими державам — не надо быть экспертом, чтобы понять, что май стал тяжелым месяцем для Совета Безопасности ООН. Но несмотря на это, все сошлись во мнении, что Эстония блестяще справилась со своим председательством, передает Postimees.
Директор бюро международных организаций и прав человека Министерства иностранных дел Лийз Липре-Ярва призывает разузнать, как членам представительства Эстонии удалось работать в Нью-Йорке, и отмечает, что с их стороны это настоящий героический поступок.
Ясно, что в ставшем эпицентром COVID-19 Нью-Йорке работа во всемирной организации требует больше усилий, чем в обычных условиях.
«Между рабочими и другими часами не было разницы, все время было рабочим. Коллеги звонили с раннего утра до поздней ночи», - отметила политический координатор Совета Безопасности ООН Кристель Лыук.
Амбициозная программа
«Во время председательства Эстонии наша цель состояла в восстановлении привычной работы, которая просто проходила в режиме видеоконференции. Несомненно, у нас все получилось. Ни одна важная тема не была оставлена без обсуждения из-за эпидемии», - отмечает Лыук.
Программа Эстонии была амбициозной и без учета коронакризиса, отметил посол Эстонии при ООН Свен Юргенсон на конференции, посвященной окончанию срока председательства Эстонии. «В том, что было нелегко, в определенном смысле мы виноваты сами. Исходя из личных интересов, мы подняли такие темы, о которых изначально знали, что с ними придется сложно», - сказал он.
Например, в случае обсуждения сирийского химического оружия Эстония ставила перед собой цель сделать спикером гендиректора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариаса Гонсалеса. «Сразу было понятно, что России это не понравится», - вспомнил Юргенсон мероприятие, которое в итоге было организовано в неофициальном формате.
Также пришлось разрешать противостояния при поднятии тем Венесуэлы и Гонконга. В случае Гонконга дискуссии шли до последних ночных часов председательства Эстонии. Кроме того, Эстония должна была держать на повестке дня обсуждение резолюции о всемирном прекращении огня во время пандемии, которая три месяца спустя была по-прежнему не запущена в действие из-за противоречий США и России.
Одним из важнейших достижений Эстонии стало привлечение внимания к темам кибербезопасности, по которым был достигнут консенсус. По словам Липре-Ярма, это является хорошей базой для того, чтобы двигаться дальше.
«Мы получили очень хорошие отзывы и коллеги также сказали, что это самое сложное председательство, которое они видели за последние три с половиной года», - скромно сказала Лыук.
На самом деле отзывы были более чем позитивными. Как дипломаты, так и международные СМИ заявили, что деятельность Эстонии по восстановлению регулярной работы Совета Безопасности ООН и знакомство с цифровыми решениями были крайне успешными. Благодаря нашей стране, представление о том, что возможно в работе Совета Безопасности, было поменяно.
«Если бы раньше кто-то сказал, что заниматься дипломатией можно с помощью таких технических систем, то, я полагаю, большинство дипломатов посчитали бы, что это невозможно», - подтвердила Лыук.
Благодаря новым способам осуществления работы, заседания стали более открытыми и современными — Совет Безопасности давно обвинялся в чрезмерной закрытости. Теперь открытые заседания транслируются на веб-канале ООН, чему очень благодарны многие страны-члены. Также в случае закрытых совещаний были приложены усилия для обнародования материалов в максимально допустимом количестве.
Нужен план «Б»
Но общаться с глазу на глаз все-таки важно. «Я думаю, что на самом деле цифровое общение не заменит дипломатическую работу. Я не верю, что мы можем сделать Совет Безопасности полностью цифровым. Но всевозможные элементы мы действительно можем больше использовать, например, если кто-то не может прилететь, то он участвует удаленно», - отметила Лыук.
По словам Липре-Ярма, можно вводить гибридные формы, чтобы в дальнейшем, например, можно было выступить со вступительным словом посредством видеомоста и не лететь для этого на пять минут в Нью-Йорк.
«Страны пришли к осознанию, что план "Б" необходим. Эта ситуация с пандемией продолжается достаточно долго, - подчеркнула она. - Совет Безопасности создал своего рода прецедент с видеодипломатией. Это единственная международная организация, которая работает с такой интенсивностью каждый день, 28 заседаний в месяц. Ни одна другая организация не смогла создать такого порядка».
Нынешнего направления планируется придерживаться так называемой европейской весной или в период, когда в Совете Безопасности подряд председательствуют три страны Европейского союза: Эстония, Франция, Германия.
«Мы очень плотно сотрудничаем между собой. Занимаясь общим делом, мы определенно можем на серьезном уровне поднять больше тем, чем если бы каждый занимался ими по отдельности», - уверена Лыук.
На подготовительных встречах было подтверждено, что интерактивные заседания будут и дальше внедряться и с привлечением неправительственных организаций. Кроме того, у стран ЕС есть четкий план держать на повестке дня связанные с коронавирусом темы. Французы и немцы планируют обсуждения COVID-19, в том числе и в связи с миротворческой деятельностью ООН.
По словам Липре-Ярма, речь идет о хорошей возможности усилить позиции ЕС в Совете Безопасности и поднять важные для Европы темы, такие как защита гражданского населения, африканские вопросы, Мали и Сахель, климатические проблемы. На все эти темы Германия планирует дискутировать в июле.
На вопрос, какие у Эстонии планы на председательство следующего года, дипломаты ответили, что в первую очередь нужно подвести итоги проделанной работы. В плане, безусловно, и дальше поднимать тему кибербезопасности, с исчезновением коронавируса есть надежда, что это будет обсуждаться и на официальном заседании.
Избрание новых членов и риск заражения
Несмотря на принятые во время пандемии цифровые решения, в работе Совета Безопасности остаются нерешенные проблемы. Например, 17 июня новые непостоянные члены будут избраны путем голосования, так как некоторые страны против цифрового голосования. Еще в апреле Россия отказалась допустить голосование на заседаниях посредством видеомоста и потребовала, чтобы это делалось письменно.
Поэтому при выборе пяти новых неофициальных членов все послы из 193 государств-членов ООН один за другим должны подойти к урне голосования, расположенной в Генеральной Ассамблеи ООН, и при тайном голосовании поместить в нее название той страны, которую они хотят видеть в последующие два года в качестве члена Совета Безопасности. Игнорирование угрозы коронавируса по-прежнему распространено и в США.
Проголосовать можно лишь в заранее установленные день и время и если страна-кандидат не соберет необходимое для победы количество голосов, председатель Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде отправит всем странам письмо с новым временем голосования.
Обычно голосование проходит в несколько туров. «Мы все лето будем туда ходить», - шутит Лийз Липре-Ярма.
Никто не знает, что будет с запланированным на сентябрь заседанием Генеральной ассамблеи ООН, куда ожидаются лидеры всех стран-членов ООН. Возможно, что часть переговоров проведут по видео и в зале будут находиться только послы.