Блестящее председательство Эстонии в разгар коронахаоса

Нужен план «Б»

Но общаться с глазу на глаз все-таки важно. «Я думаю, что на самом деле цифровое общение не заменит дипломатическую работу. Я не верю, что мы можем сделать Совет Безопасности полностью цифровым. Но всевозможные элементы мы действительно можем больше использовать, например, если кто-то не может прилететь, то он участвует удаленно», - отметила Лыук.

По словам Липре-Ярма, можно вводить гибридные формы, чтобы в дальнейшем, например, можно было выступить со вступительным словом посредством видеомоста и не лететь для этого на пять минут в Нью-Йорк.

«Страны пришли к осознанию, что план "Б" необходим. Эта ситуация с пандемией продолжается достаточно долго, - подчеркнула она. - Совет Безопасности создал своего рода прецедент с видеодипломатией. Это единственная международная организация, которая работает с такой интенсивностью каждый день, 28 заседаний в месяц. Ни одна другая организация не смогла создать такого порядка».

Нынешнего направления планируется придерживаться так называемой европейской весной или в период, когда в Совете Безопасности подряд председательствуют три страны Европейского союза: Эстония, Франция, Германия.

«Мы очень плотно сотрудничаем между собой. Занимаясь общим делом, мы определенно можем на серьезном уровне поднять больше тем, чем если бы каждый занимался ими по отдельности», - уверена Лыук.

На подготовительных встречах было подтверждено, что интерактивные заседания будут и дальше внедряться и с привлечением неправительственных организаций. Кроме того, у стран ЕС есть четкий план держать на повестке дня связанные с коронавирусом темы. Французы и немцы планируют обсуждения COVID-19, в том числе и в связи с миротворческой деятельностью ООН.

По словам Липре-Ярма, речь идет о хорошей возможности усилить позиции ЕС в Совете Безопасности и поднять важные для Европы темы, такие как защита гражданского населения, африканские вопросы, Мали и Сахель, климатические проблемы. На все эти темы Германия планирует дискутировать в июле.

На вопрос, какие у Эстонии планы на председательство следующего года, дипломаты ответили, что в первую очередь нужно подвести итоги проделанной работы. В плане, безусловно, и дальше поднимать тему кибербезопасности, с исчезновением коронавируса есть надежда, что это будет обсуждаться и на официальном заседании.

Избрание новых членов и риск заражения

Несмотря на принятые во время пандемии цифровые решения, в работе Совета Безопасности остаются нерешенные проблемы. Например, 17 июня новые непостоянные члены будут избраны путем голосования, так как некоторые страны против цифрового голосования. Еще в апреле Россия отказалась допустить голосование на заседаниях посредством видеомоста и потребовала, чтобы это делалось письменно.

Поэтому при выборе пяти новых неофициальных членов все послы из 193 государств-членов ООН один за другим должны подойти к урне голосования, расположенной в Генеральной Ассамблеи ООН, и при тайном голосовании поместить в нее название той страны, которую они хотят видеть в последующие два года в качестве члена Совета Безопасности. Игнорирование угрозы коронавируса по-прежнему распространено и в США.

Проголосовать можно лишь в заранее установленные день и время и если страна-кандидат не соберет необходимое для победы количество голосов, председатель Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде отправит всем странам письмо с новым временем голосования.

Обычно голосование проходит в несколько туров. «Мы все лето будем туда ходить», - шутит Лийз Липре-Ярма.

Никто не знает, что будет с запланированным на сентябрь заседанием Генеральной ассамблеи ООН, куда ожидаются лидеры всех стран-членов ООН. Возможно, что часть переговоров проведут по видео и в зале будут находиться только послы.