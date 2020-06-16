Вт, 16.06.2020
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В очереди на муниципальное жилье в Таллинне стоят 2500 человек

Муниципальный дом в Мяннику.

ФОТО: Egert Kamenik

В очереди на получение муниципального жилья в Таллинне стоят более двух с половиной тысяч человек. По закону город должен обеспечить их жилплощадью, но квартир на всех не хватает, пишет Rus.ERR.

В ближайшие годы планируется построить чуть более двухсот квартир, однако проблему нехватки муниципального жилья это не решит.

По словам вице-мэра Таллинна Эха Вырк, больше всего нуждающихся в помощи людей проживает в Ласнамяэ.

Согласно действующему в столице порядку, имеющееся в Таллинне муниципальное жилье распределяется по каждому району города отдельно. Кого поставить в очередь, кому дать квартиру и какую — решает специальная комиссия, в каждом районе она своя.

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