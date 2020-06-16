В очереди на муниципальное жилье в Таллинне стоят 2500 человек

В очереди на получение муниципального жилья в Таллинне стоят более двух с половиной тысяч человек. По закону город должен обеспечить их жилплощадью, но квартир на всех не хватает, пишет Rus.ERR.
В ближайшие годы планируется построить чуть более двухсот квартир, однако проблему нехватки муниципального жилья это не решит.
По словам вице-мэра Таллинна Эха Вырк, больше всего нуждающихся в помощи людей проживает в Ласнамяэ.
Согласно действующему в столице порядку, имеющееся в Таллинне муниципальное жилье распределяется по каждому району города отдельно. Кого поставить в очередь, кому дать квартиру и какую — решает специальная комиссия, в каждом районе она своя.