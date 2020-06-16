Памятник разрушить легко, мысль - невозможно

Невозможно разрушить слово, мысль, рифму, строчку, метафору. И – как следствие – возникает потребность увековечить ее в мраморе, бронзе, граните, если угодно – в граффити. В Петербурге, где власти несколько раз проводили конкурс на лучший проект памятника Иосифу Бродскому, но неизменно находили повод отказать победителю – скульптору Владимиру Цивину – все время возникают «подпольные» памятники великому поэту, ставшему, несмотря на всю свою сложность, народным.

То во дворе филфака Санкт-Петербургского университета появится скульптура чемодана, украшенного головой Бродского, то на набережной Смоленки без всякой подписи на постаменте, в виде обычной парковой фигуры возникнет еще один памятник, то вот совсем недавно в очередную годовщину на одном здании появилось граффити с Бродским, который смотрит на свой родной дом – особняк Мурузи. Ну, вызвали маляра, замазали белой краской, перекрасили стену. На граффити, сделанном по фотографии, Бродский-то стоит с сигаретой, а это ведь запрещенная пропаганда курения. (Как тут не вспомнить, что единственная в мире забастовка Нобелевских лауреатов по литературе состоялась, когда Бродскому на кворуме попытались запретили курить, писатели-нобели устроили акцию протеста, и администрация гостиницы в Нью-Йорке вынуждена была сделать для него исключение). Можно замазать фотографию Бродского, следить за тем, чтобы он не превратился в вещь, скульптуру, памятник, но, например, мои студенты на вопрос: какую бы единственную книгу взяли с собой на необитаемый остров, ответили в большинстве – томик Бродского.

Можно не допускать установки памятника, а можно уже имеющийся уничтожить – разрушается вещь, разрушаются деньги, но символ не поддается разрушению. В разных штатах Америки демонтируют памятники Колумбу – величайшему мореплавателю XV – начала XVI веков, который искал Индию, нашел Америку, стал символом открытий мирового значения, стал именем нарицательным. Обвинять его в чем-то вне исторического контекста — первобытная дикость. Когда-то мне довелось видеть карикатуру: раб несет лозунг: «Вперед к феодализму – светлому будущему всего человечества!». Но ведь действительно феодализм был следующей вехой цивилизации по сравнению с рабовладельческим строем… И как это сохранили пирамиды и Сфинкса в Египте – разве они не призывают фактом своего существования вернуться в рабство?

Нельзя лишить людей веры в Бога, но можно разрушить церкви, хранить там картофель или устроить Дом культуры. Мне довелось в конце 80-х минувшего века побывать в Тарханах, в церкви, где крестили М.Ю. Лермонтова: уже люди стали робко возвращаться к вере, но церкви еще были полухрамами; вместо икон на стенах были прибиты книжные полки с полными собраниями сочинений Лермонтова…

Можно разрушить триумфальную арку Пальмиры, взорвать статую Будды в Бамианской долине; художники скупы и держатся за вещи, их можно перевоспитать и научить щедрости.