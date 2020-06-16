Гидроксихлорохин исключен из списка одобренных для лечения COVID-19 препаратов в США

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (Food and Drug Administration, FDA) в понедельник исключило противомалярийный препарат гидроксихлорохин из списка препаратов, использование которых одобрено при лечении заболевших COVID-19. После изучения результатов клинических исследований гидроксихлорохина эксперты пришли к выводу, что препарат, вероятнее всего, не обладает каким-либо противовирусным эффектом, сказано в письме, опубликованном на сайте FDA.
В середине мая о приеме гидроксихлорохина заявил президент США Дональд Трамп, он пояснил, что делает это для профилактики заражения коронавирусом, пишет Newsru.
В конце мая о бесполезности и даже опасности гидроксихлорохина писал медицинский журнал The Lancet. Вслед за этим Всемирная организация здравоохранения приостановила клинические испытания этого препарата. Затем, однако, журнал отозвал публикацию, поскольку ее авторы не смогли предоставить данные для проверки надежности источников исследования.
3 июня ВОЗ объявила о возобновлении исследований препарата.
В России гидроксихлорохин разрешено использовать для борьбы с коронавирусом в середине апреля. При этом признается, что механизм действия противомалярийных препаратов против некоторых вирусных инфекций изучен не до конца.