Гидроксихлорохин исключен из списка одобренных для лечения COVID-19 препаратов в США

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (Food and Drug Administration, FDA) в понедельник исключило противомалярийный препарат гидроксихлорохин из списка препаратов, использование которых одобрено при лечении заболевших COVID-19. После изучения результатов клинических исследований гидроксихлорохина эксперты пришли к выводу, что препарат, вероятнее всего, не обладает каким-либо противовирусным эффектом, сказано в письме, опубликованном на сайте FDA.