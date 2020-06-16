Вам кажется, что маклеры по недвижимости много зарабатывают? А они не согласны

Как только мы начинаем говорить о том, сколько зарабатывают маклеры по недвижимости, сразу вспоминается вечная альтернатива: клиенту кажется, что плата маклеру непомерно высока, тогда как маклер думает, что его услуги недооценивают.

Клиент, поделись с маклером!

Ситуации могут кардинально меняться, рабочая нагрузка маклера может колебаться. В одном случае маклер может получить жилье, которое сможет продать за неделю. Во другой раз маклер тратит на продажу недвижимости уйму времени и сил, а ему пытаются снизить его посредническую плату.

В общем, существует два варианта расчета размера посреднической, или комиссионной платы: маклер и клиент договариваются об определенном проценте от продажной цены, или же оплата работы маклера представляет собой конкретную сумму. В большинстве случаев комиссионные составляют от двух до пяти процентов от продажной цены. Однако, если цена объекта составляет от 40 000 до 50 000 евро и ниже, обычно согласовывается фиксированная сумма вознаграждения: если для дешевой недвижимости применить процентный подход, то часто маклер не получает справедливое вознаграждение за проделанную работу. Однако существуют также соглашения, в которых к фиксированной плате добавляется бонус: если недвижимость продается по более высокой цене, чем ожидалось, клиент делится выигрышем с маклером, что в идеале могло бы мотивировать маклера найти покупателя, готового заплатить более высокую цену.

Главное о маклерских услугах

Плата, которую маклеры получают за продажу одинаковых объектов недвижимости, может значительно отличаться. Если владелец недвижимости интересуется услугами разных маклерских бюро, важно, чтобы выбор фирмы, которой он доверит свое жилье, принимался не только на основании размера платы за посредничество. Важно знать, что именно он получит за соответствующую плату.

В случае более низкой цены услуга маклера часто может быть выглядеть так: маклер на минутку забежит на объект, быстро сделает фотографии телефоном, а то и вовсе не посетит квартиру и использует фотографии, сделанные владельцем, затем он размещает объявление и ждет звонков. В идеале, договариваясь с клиентом о посреднической плате, маклер должен подробно описать, в чем, по его мнению, будет заключаться его услуга.

Если намерения клиента более серьезны, то действия клиента и маклера должны выглядеть так: маклер осматривает объект, проводит анализ рынка, а затем сообщает собственнику недвижимости цену, по которой недвижимость может быть продана. Обычно в это же время клиент извещается о сумме посреднической платы. Если клиент согласен с продажной ценой и с размером комиссионного вознаграждения, начинается активная продажа.

Услуги маклера высококачественные фотографии

описание возможных методов и способов продажи

размещение объявления на порталах и в социальных сетях

по желанию собственника рекламный плакат на объекте

при необходимости подробный план рекламной кампании

подготовка документов для потенциальных покупателей

общение с покупателями (телефонные беседы и электронная переписка), ведение каталога покупателей (учет пожеланий и возможностей покупателей)

сбор и анализ предложений о покупке

знакомство и показ объекта

регулярная обратная связь с продавцом объекта

юридические и налоговые консультации

подготовка и ведение переговоров

подготовка и проведение нотариальной сделки.

Изменение в размере посреднической платы маклеру по недвижимости зависит от состояния экономики. Размер комиссионных, взимаемых тем или иным маклером за услуги при продаже недвижимого имущества одного и того же типа и стоимости может существенно различаться.