Вт, 16.06.2020
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  • В волости Раэ продается прелестное четырехкомнатное гнездышко

Фото ⟩ В волости Раэ продается прелестное четырехкомнатное гнездышко

Korter Rae vallas.

ФОТО: City24

Приятно видеть выставленную на продажу квартиру, в которой все продумано до мельчайших подробностей, считает портал Kodustiil

Просторная и светлая четырехкомнатная квартира площадью 79 квадратных метров ждет новых хозяев в поселке Юри. 

Квартира в Юри.

ФОТО: City24

В квартире три спальни, открытая кухня-гостиная, ванная и гардеробная. Имеются свое парковочное место и кладовка. 

Квартира в Юри.

ФОТО: City24

Привлекательные, со вкусом подобранные детали современного интерьера, выполненного в мягких тонах, объединяют все пространство в единое целое.

Квартира в Юри.

ФОТО: City24

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24.ee.

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