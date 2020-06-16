Фото ⟩ В волости Раэ продается прелестное четырехкомнатное гнездышко

Просторная и светлая четырехкомнатная квартира площадью 79 квадратных метров ждет новых хозяев в поселке Юри.

Квартира в Юри. ФОТО: City24

В квартире три спальни, открытая кухня-гостиная, ванная и гардеробная. Имеются свое парковочное место и кладовка.

Квартира в Юри. ФОТО: City24

Привлекательные, со вкусом подобранные детали современного интерьера, выполненного в мягких тонах, объединяют все пространство в единое целое.

Квартира в Юри. ФОТО: City24