Дистанционные приемы врачей продолжаются и по окончании чрезвычайного положения, сообщила во вторник пресс-служба Больничной кассы.
"Во время чрезвычайного положения в системе здравоохранения Эстонии возникла необходимость в удаленных приемах врачей, в ходе которых врач и пациент могут проводить прием в удаленном режиме. Отзывы о таких визитах как со стороны врачей, так и со стороны пациентов были положительными, поэтому планируется продолжить проведение удаленных приемов и после окончания чрезвычайного положения",- отметила Больничная касса.
Удаленный прием происходит на расстоянии и для его проведения используются технические возможности видео- и телефонной связи, а также интернет-мессенджеров. Если общение с пациентом по телефону или электронной почте уже является частью обычной практики службы семейных врачей, то в службе врачей-специалистов до чрезвычайного положения удаленные визиты не финансировались Больничной кассой, т. е. медицинские учреждения врачей-специалистов ранее не предлагали пациентам такие услуги.
Вариант удаленного приема во время чрезвычайного положения использовался очень активно в течение в течение двух с половиной месяцев (16.03-31.05): более 30% всех амбулаторных приемов были проведены дистанционно. Всего было проведено 213 800 удаленных приемов, за которые Больничная касса выплатила более пяти миллионов евро.
Больничная касса планирует продолжить финансирование удаленных приемов службе врачей-специалистов и после окончания чрезвычайного положения. «Во многих случаях удаленный прием экономит время как пациента, так и врача, и человек получает необходимую помощь, не выходя из дома или офиса. Благодаря возможностям удаленного приема медицинские учреждения могут более эффективно использовать свой самый ценный ресурс - время медицинского работника», - сказала руководитель инновационных проектов Больничной кассы Китти Кубо.
Удаленный визит не экономит финансовые средства Больничной кассы, потому что цена удаленного визита равна стоимости обычного контактного приема врача.
По словам Кубо, удаленный прием по своему содержанию также должен быть равнозначен обычному контактному приему, такой визит может быть проведен только в том случае, если качество медицинской услуги не ухудшается и если такой способ предоставления медицинской услуги подходит для конкретного пациента. «В тех случаях, когда пациент нуждается в осмотре и обследованиях, то есть проблемы со здоровьем человека действительно могут быть замечены и оценены только при контактном визите, удаленный прием не может быть проведен. Возможность проведения удаленного приема в каждом конкретном случае определяется медицинским работником", - добавила она.
По данным Больничной кассы, во время чрезвычайного положения каждый третий прием врачей-специалистов проводился на расстоянии. Чаще всего удаленные визиты проводились в Таллинне. Чаще всего удаленные приемы проводились в областных и центральных больницах - Восточно-Таллиннской Центральной Больнице, Клинике Тартуского Университета, Северо-Эстонской Региональной Больнице, Западно-Таллиннской Центральной больнице и Пярнуской больнице.
Большинство или 76% всех приемов были проведены дистанционно в специальности психиатрия (47 000). Также более активно пользовались данной услугой акушерки и гинекологи (31 000), офтальмологи (16 000) и дерматологи (13000).
Поскольку форма удаленного приема, впервые внедренная во время чрезвычайного положения, была новой для всех сторон, Больничная касса регулярно запрашивала у пациентов и медицинских работников отзывы об их полученном опыте в данной области, чтобы получить представление о работе и потенциальном возможном использовании такой услуги и после окончания чрезвычайного положения.
183 человека заполнили специальную онлайн-анкету для пациентов. Согласно полученным отзывам, подавляющее большинство (86%) пациентов были удовлетворены удаленным приемом. Более 81% ответивших на вопросы анкеты снова хотели бы при необходимости воспользоваться дистанционным приемом. При этом большинство ответивших отметили преимущества таких приемов - экономия времени и удобство проведения услуги. По словам людей, хорошо и удобно было общаться с доктором прямо из дома, и проблемы со здоровьем были решены без необходимости тратить время или деньги на дорогу к врачу. Среди проблемных сторон таких визитов было отмечено, что в зависимости от конкретной проблемы со здоровьем дистанционный прием не заменяет обычный осмотр. Людям также не нравилось, если звонок от врача был неожиданным, и они не были готовы к этому.
В первые недели проведения удаленных визитов Больничная касса также запрашивала отзывы от медицинских учреждений и врачей-специалистов, проводивших самое большое количество удаленных приемов. Среди них были гинекологи, психиатры, офтальмологи, дерматологи и эндокринологи. Обратная связь была получена от 51 врача, работавшего в 29 медицинских учреждениях.
Непосредственная обратная связь о внедрении возможностей удаленных приемов во время чрезвычайного положения была очень положительной, и медицинские работники посчитали такую возможность заслуживающим внимание решением. Врачи проводили удаленные приемы как из кабинета, так и из дома. Часто проведение удаленного визита ограничивалось уровнем технологической готовности (например, отсутствие возможности удаленной работы или отсутствие микрофона). Большинство удаленных приемов были проведены по телефону, но также были протестированы общедоступные инфотехнологические решения - видео и веб-чаты.
Врачи говорят, что удаленный прием лучше подходит для ситуации, когда пациент и врач уже встречались ранее. В обычных условиях при возникновении новых случаев заболевания врачи обычно не считают целесообразным назначать удаленный визит и предпочитают договориться о контактной встрече.
Однако врачи считают, что возможности удаленного приема подходят для повторных визитов и пациентов с хроническим заболеванием, решение зависит от конкретных проблем со здоровьем пациента. Удаленный визит не подходит для случаев, когда во время приема необходимо проведение осмотр пациента.
Дистанционные услуги в системе здравоохранения (удаленный прием и мониторинг) являются растущей тенденцией во всем мире. За последние несколько лет удаленные услуги финансируются на уровне системы здравоохранения во все большем количестве стран, и их использование мотивируется за счет грантов, предназначенных для разработки новых инновационных моделей предоставления услуг и технологических платформ.
По словам Кубо, уже само то, что Больничная касса во время чрезвычайного положения создала возможность оказания услуг удаленных приемов, дало толчок к разработке инновационных решений. “Внедрение удаленных приемов дало медицинским учреждениям стимул для разработки новых моделей оказания услуг и создало потребность в безопасных и удобных технологических решениях”.
Кубо также привела пример нескольких хороших инициатив из Эстонии: «Во время чрезвычайного положения в Пярнуской больнице было разработано инфотехнологическое решение, созданное специально для видеозаписи, с помощью которого медицинский работник может консультировать пациента, давать рекомендации по лечению, выписывать рецепт или направлять на дальнейшие исследования. Восточно-Таллиннская Центральная больница в сотрудничестве с фирмой Dermtest создала инфотехнологическую платформу для безопасного обмена изображениями, что необходимо для удаленного приема, например, у аллергологов, иммунологов и дерматологов. В начале апреля в Вильяндиской больнице была запущена услуга домашней больницы, в рамках которой человек с серьезным хроническим заболеванием может оставаться дома, а домашняя медсестра и видеомост с врачом-специалистом позволяют обеспечить необходимое лечение для пациента».
Хотя потребность в удаленных услугах возникла в Эстонии в качестве чрезвычайной меры для предотвращения распространения коронавируса, Больничная касса уже с начала текущего года начала сотрудничество с поставщиками услуг с целью создания возможностей удаленных услуг.
«Мы хотим продолжить финансирование со стороны Больничной кассы и вне чрезвычайного положения, но с учетом некоторых изменений. Чрезвычайное положение дало нам возможность протестировать условия внедрения, разработанные на основе литературы и опыта других стран в реальной жизни, и учесть полученный опыт при принятии дальнейших решений», - пояснила Кубо.
Если во время чрезвычайного положения перечень услуг с возможностью удаленного приема был шире, то в обычных условиях Больничная касса оплачивает те удаленные приемы, которые происходят в случае повторного приглашения со стороны врача, т. е. это должен быть повторный визит.
Даже в обычной ситуации в стране возможность применения удаленного приема для конкретного пациента должна оцениваться медицинским работником. Пациент имеет право отказаться от предложенной ему возможности удаленного приема и при этом заявить о желании провести контактный прием. Как и при контактном приеме, удаленный прием также должен происходить в предварительно согласованное время в виде одновременного сеанса связи, то есть обмен электронной почтой с врачом не является удаленным приемом. В то же время Кубо подчеркивает, что организационные действия медицинских учреждений, такие как изменение времени приема или оповещение о результатах обследования, не могут рассматриваться как прием врача.
Больничная касса планирует добавить финансирование удаленных приемов к списку медицинских услуг с 1 сентября текущего года, предлагая внедрить удаленные приемы задним числом с середины июля, чтобы избежать перерыва между окончанием периода экстренных мер для чрезвычайного положения и нормальной ситуацией в стране.
В дополнение к финансированию удаленных приемов, Больничная касса планирует организовать конкурс для демонстрационных проектов по внедрению удаленных услуг для медицинских работников. «Цель демонстрационных проектов - показать в каждом конкретном случае преимущества, которые может принести систематическое внедрение удаленных услуг. Под систематическим внедрением мы подразумеваем одновременное проведение как разработки новых моделей услуг, изменения рабочих процессов, внедрения безопасных и удобных технологических решений, так и поддержки цифровых технических навыков медицинских сотрудников и пациентов», - сказала Кубо.
Кубо считает, что вместе возможно найти в повседневной работе медицинских работников место, подходящее для удаленных услуг, чтобы предложить жителям Эстонии удобный и экономически эффективный способ получения медицинских услуг.