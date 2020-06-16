Дистанционные приемы врачей продолжаются и по окончании чрезвычайного положения

183 человека заполнили специальную онлайн-анкету для пациентов. Согласно полученным отзывам, подавляющее большинство (86%) пациентов были удовлетворены удаленным приемом. Более 81% ответивших на вопросы анкеты снова хотели бы при необходимости воспользоваться дистанционным приемом. При этом большинство ответивших отметили преимущества таких приемов - экономия времени и удобство проведения услуги. По словам людей, хорошо и удобно было общаться с доктором прямо из дома, и проблемы со здоровьем были решены без необходимости тратить время или деньги на дорогу к врачу. Среди проблемных сторон таких визитов было отмечено, что в зависимости от конкретной проблемы со здоровьем дистанционный прием не заменяет обычный осмотр. Людям также не нравилось, если звонок от врача был неожиданным, и они не были готовы к этому.

В первые недели проведения удаленных визитов Больничная касса также запрашивала отзывы от медицинских учреждений и врачей-специалистов, проводивших самое большое количество удаленных приемов. Среди них были гинекологи, психиатры, офтальмологи, дерматологи и эндокринологи. Обратная связь была получена от 51 врача, работавшего в 29 медицинских учреждениях.

Непосредственная обратная связь о внедрении возможностей удаленных приемов во время чрезвычайного положения была очень положительной, и медицинские работники посчитали такую возможность заслуживающим внимание решением. Врачи проводили удаленные приемы как из кабинета, так и из дома. Часто проведение удаленного визита ограничивалось уровнем технологической готовности (например, отсутствие возможности удаленной работы или отсутствие микрофона). Большинство удаленных приемов были проведены по телефону, но также были протестированы общедоступные инфотехнологические решения - видео и веб-чаты.

Врачи говорят, что удаленный прием лучше подходит для ситуации, когда пациент и врач уже встречались ранее. В обычных условиях при возникновении новых случаев заболевания врачи обычно не считают целесообразным назначать удаленный визит и предпочитают договориться о контактной встрече.

Однако врачи считают, что возможности удаленного приема подходят для повторных визитов и пациентов с хроническим заболеванием, решение зависит от конкретных проблем со здоровьем пациента. Удаленный визит не подходит для случаев, когда во время приема необходимо проведение осмотр пациента.

Дистанционные услуги в системе здравоохранения (удаленный прием и мониторинг) являются растущей тенденцией во всем мире. За последние несколько лет удаленные услуги финансируются на уровне системы здравоохранения во все большем количестве стран, и их использование мотивируется за счет грантов, предназначенных для разработки новых инновационных моделей предоставления услуг и технологических платформ.

По словам Кубо, уже само то, что Больничная касса во время чрезвычайного положения создала возможность оказания услуг удаленных приемов, дало толчок к разработке инновационных решений. “Внедрение удаленных приемов дало медицинским учреждениям стимул для разработки новых моделей оказания услуг и создало потребность в безопасных и удобных технологических решениях”.