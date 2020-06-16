Один популярный бар закрывается, второй планирует перерождение

Если предыдущие лета бар Suudlevad Tudengid имел одну из самых больших террас на Ратушной площади в Тарту, в нынче в этом месте царит пугающая тишина.
Последняя публикация в социальных сетях датируется 16 марта. Тогда бар сообщил, что временно закрывается, пишет Tartu Postimees.
На дверях Suudlevad Tudengid нет ни одной таблички, оповещающей о текущем положении дел бара. Представители Suudlevad Tudengid не пожелали комментировать ситуацию.
Сотрудники работающих по соседству от Suudlevad Tudengid мест общепита, однако, кое-что видели и слышали. По словам работника ресторана Pierre, из бара Suudlevad Tudengi выносили столы и стулья. Если обычно из студенческого бара до Pierre доносится музыка, то сейчас ее не слышно. Также не видно, чтобы в Suudlevad Tudengid кто-то находился.
Работник коктейль-бара Willy & Rudy тоже отметил, что в Suudlevad Tudengid нет людей и, скорее всего, причиной этого является банкротство.
В новом месте общепита Pepes заявили, что они в курсе закрытия бара Suudlevad Tudengid и, по их данным, эти помещения уже освобождаются.
Большие планы культурного бара
Культурный бар Naiiv напротив вышел из чрезвычайного положения с большими планами, которыми он поделился на своей странице в Facebook. На прошедших выходных, когда Naiiv праздновал свой седьмой день рождения, там было много людей и молодежь наслаждалась каждым моментом.
В марте-апреле, когда многие места общепита оказались в сложной ситуации, владельцы Naiiv Кристьян Каск, Сильвер Коппель и Мартин Маантеэ посмотрели на бар другими глазами.
Они признают, что Naiiv мог бы быть в три раза больше и в десять раз светлее, как и предполагает проект Naiiv 2.0.
Главная цель обновления — спасти жителей Валликраави от музыки и шума. Ранее тамошние жители жаловались, что клиенты орут и создают не удобства, что не позволяет им нормально спать по ночам.
Новая пристань
В настоящий момент неизвестно, где будет построен новый проект, но, по словам владельцев бара, определенно это место будет значительно краше предыдущего. Там будет большая терраса и покой ни одного соседа не будет нарушен.
Дом они построят сами и он будет отвечать потребностям бара.
В течение пары месяцев будет готова 3D-модель бара.
Открытие нового Naiiv планируется весной-летом 2021 года. Но до тех пор имеющийся на сегодняшний день Naiiv закрываться не будет, праздники по-прежнему будут проводиться, но в другом месте. Точная информация на этот счет появится в течение недели.