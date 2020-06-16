Один популярный бар закрывается, второй планирует перерождение

Последняя публикация в социальных сетях датируется 16 марта. Тогда бар сообщил, что временно закрывается, пишет Tartu Postimees.

На дверях Suudlevad Tudengid нет ни одной таблички, оповещающей о текущем положении дел бара. Представители Suudlevad Tudengid не пожелали комментировать ситуацию.

Сотрудники работающих по соседству от Suudlevad Tudengid мест общепита, однако, кое-что видели и слышали. По словам работника ресторана Pierre, из бара Suudlevad Tudengi выносили столы и стулья. Если обычно из студенческого бара до Pierre доносится музыка, то сейчас ее не слышно. Также не видно, чтобы в Suudlevad Tudengid кто-то находился.

Работник коктейль-бара Willy & Rudy тоже отметил, что в Suudlevad Tudengid нет людей и, скорее всего, причиной этого является банкротство.

В новом месте общепита Pepes заявили, что они в курсе закрытия бара Suudlevad Tudengid и, по их данным, эти помещения уже освобождаются.

Большие планы культурного бара

Культурный бар Naiiv напротив вышел из чрезвычайного положения с большими планами, которыми он поделился на своей странице в Facebook. На прошедших выходных, когда Naiiv праздновал свой седьмой день рождения, там было много людей и молодежь наслаждалась каждым моментом.

В марте-апреле, когда многие места общепита оказались в сложной ситуации, владельцы Naiiv Кристьян Каск, Сильвер Коппель и Мартин Маантеэ посмотрели на бар другими глазами.

Они признают, что Naiiv мог бы быть в три раза больше и в десять раз светлее, как и предполагает проект Naiiv 2.0.

Главная цель обновления — спасти жителей Валликраави от музыки и шума. Ранее тамошние жители жаловались, что клиенты орут и создают не удобства, что не позволяет им нормально спать по ночам.

Новая пристань

В настоящий момент неизвестно, где будет построен новый проект, но, по словам владельцев бара, определенно это место будет значительно краше предыдущего. Там будет большая терраса и покой ни одного соседа не будет нарушен.

Дом они построят сами и он будет отвечать потребностям бара.

В течение пары месяцев будет готова 3D-модель бара.