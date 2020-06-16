Фото: получено разрешение на строительство нового отеля в центре Таллинна

Таллиннский Департамент городского планирования выдал разрешение на строительство по адресу Тарту-маантеэ, 49, трехзвездочного отеля Hampton by Hilton.
Пяти- и частично шестиэтажный отель на 185 номеров будет построен на углу Тарту-маантеэ и улицы Якобсони по проекту архитектора Тыниса Тарбе. Когда-то на этом месте находился кинотеатр Eha, а сейчас располагается небольшой торговый центр.
По словам Сигитаса Даугнораса, представителя владельца недвижимости и застройщика GVP Invest Estonia, решение управы Таллинна выдать разрешение на строительство является признанием их почти двухлетних усилий по поиску наилучшего архитектурного решения для нового отеля, которое устроило бы всех соседей и обогатило постоянно развивающийся район Центрального рынка.
«К сожалению, коронакризис, который начался в марте и поразил весь мир, затронул и нас. Поэтому мы скорректировали наш первоначальный план, согласно которому снос нынешнего здания и строительство нового отеля должны были начаться этим летом, и отложили работы как минимум до октября этого года», - сказал Даугнорас.