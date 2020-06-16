Фото: получено разрешение на строительство нового отеля в центре Таллинна

Пяти- и частично шестиэтажный отель на 185 номеров будет построен на углу Тарту-маантеэ и улицы Якобсони по проекту архитектора Тыниса Тарбе. Когда-то на этом месте находился кинотеатр Eha, а сейчас располагается небольшой торговый центр.

Фото 1990-х годов: кинотеатр Eha. ФОТО: Toomas Huik

По словам Сигитаса Даугнораса, представителя владельца недвижимости и застройщика GVP Invest Estonia, решение управы Таллинна выдать разрешение на строительство является признанием их почти двухлетних усилий по поиску наилучшего архитектурного решения для нового отеля, которое устроило бы всех соседей и обогатило постоянно развивающийся район Центрального рынка.

Вид с Тарту-маантеэ. ФОТО: GVP Invest Estonia