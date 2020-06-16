Люди жалуются в департамент: в ночных клубах нарушают все меры предосторожности

По словам руководителя западного регионального отделения Департамента здоровья Кадри Юхкам, после прошедших на прошлой неделе проверок и поступивших жалоб по всей Эстонии было начато несколько производств в отношении увеселительных заведений, в которых было нарушено распоряжение правительства, запрещающее проведение вечеринок в ночных клубах. Несмотря на запрет многие такие заведения открылись и организовывают мероприятия, которые, согласно рекламе, не являются обычными вечеринками в ночных клубах и там обещают следовать мерам предосторожности. «На самом деле картина была печальная: в принципе все правила были нарушены и организаторы не сделали ничего, чтобы улучшить ситуацию», - сказала Юхкам.

По состоянию на сегодняшнее утром, в Департамент здоровья поступило девять жалоб на ночные клубы, в отношении некоторых нарушителей были начаты и производства. Согласно распоряжению правительства номер 172, пункт 4, в ночных клубах Эстонии действует запрет на посещение, поскольку ночные клубы считаются местами повышенной опасности заражения. «Как правило, ночной клуб — это место, где пьют и танцуют таким образом, что правилу 2+2 не следуют, что приводит к риску заражения, который организатор при всем желании не сможет устранить. Хотим всем организаторам мероприятий, местным самоуправлениям и посетителям напомнить, что угроза заражения не испарилась и от каждого из нас зависит предотвращение распространения вируса», - сказала Юхкам.

Возможности и ограничения, связанные с общественными мероприятиями, на данный момент регулируются распоряжением Правительства Эстонской Республики № 172 «Необходимые для предотвращения распространения болезни COVID-19 ограничения на свободное передвижение, а также на проведение публичных собраний и публичных мероприятий». В случае общественных мероприятий действует требование, в соответствии с которым можно находиться в группах и передвигаться группами не более двух человек, за исключением находящихся или передвигающихся вместе семей или если - в связи с характером работы или деятельности соблюдение правила 2+2 невозможно обеспечить.

Департамент здоровья напоминает, что независимо от того, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем два метра.