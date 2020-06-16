Очень странная планировка квартиры вызвала бурную реакцию социальных сетей

Обнаружившая рекламу этой недвижимости Бренди Дженсен говорит, что квартира в сущности очень приятная - светлая, просторная, с современным дизайном интерьера. Но когда она добралась до последней фотографии, ей пришлось держаться за стул, чтобы не упасть.

once again browsing zillow and i am obsessed with the mind behind the decision to put a toilet on the stairway landing pic.twitter.com/w1EvSDypHv — Brandy Jensen (@BrandyLJensen) June 11, 2020

Оказалось, что в квартире с двумя спальнями и двумя ванными комнатами была очень странная планировка: унитаз и раковина были установлены на площадке лестницы, ведущей с этажа на этаж.