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Очень странная планировка квартиры вызвала бурную реакцию социальных сетей

Ameerika korteri veider planeering tekitab hämmingut.

ФОТО: Shutterstock

Пользователи социальных сетей мгновенно растиражировали фотографии странной квартиры одной американской семьи, передает Kodustiil.  

Обнаружившая рекламу этой недвижимости Бренди Дженсен говорит, что квартира в сущности очень приятная - светлая, просторная, с современным дизайном интерьера. Но когда она добралась до последней фотографии, ей пришлось держаться за стул, чтобы не упасть.

Оказалось, что в квартире с двумя спальнями и двумя ванными комнатами была очень странная планировка: унитаз и раковина были установлены на площадке лестницы, ведущей с этажа на этаж.

К Бренди, которая поделилась этим открытием в Twitter, присоединились многие участники, которые оценили редкую планировку квартиры по достоинству. 

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