Взрослые не осознавали опасности: ветер унес на глубину четырех детей на надувных плавсредствах

В понедельник, 15 июня, около 12:50 береговая охрана G4S заметила на пярнуском пляже двух игравших в воде мальчиков примерно семи лет. Дети находились на надувной игрушке, напоминавшей резиновую лодку, и оказались в той части водоема, где вода была им выше головы.

Береговая охрана обратила внимание находившегося с детьми в воде отца на опасную ситуацию. Вода доходила мужчине до колен, и в конце концов он признал, что не может догнать детей, так как ветер уносит надувное плавсредство с детьми на глубину слишком быстро. Мужчина обратился за помощью к береговой охране. Спасатели на воде доплыли до мальчиков на лодке, доставили их на берег и передали благодарному отцу.

Аналогичный инцидент произошел на пярнуском пляже и 10 июня. Две девочки шести-семи лет играли в воде в надувной лодке. Рядом с ними был родитель.

В какой-то момент береговая охрана G4S заметила, что дети подплывают к буйкам, обозначающим зону для купания, где для них уже слишком глубоко. Спасатели на лодке подплыли к девочкам и помогли им безопасно добраться до берега.

«Эти надувные игрушки замечательные, но без присмотра они могут стать для детей роковыми. Этому способствует ветер, который неожиданно уносит детей на таком плавсредстве на глубину. Следите за своими детьми, на пляже ответственность за них несете вы», – напомнила родителям глава береговой охраны пярнуского пляжа, сотрудница G4S Калли Ломп.

Подобные инциденты, когда ветер уносит детей, находящихся в воде на надувном матрасе или надувной игрушке, в глубокую часть водоема, происходят почти каждое лето. При сильном ветре это происходит быстро, и ребенок не в состоянии вернуться на мелководье. И если ребенок упадет с надувной игрушки в воду в том месте, где ему не достать ногами до дна, он может утонуть.