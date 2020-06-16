Взрослые не осознавали опасности: ветер унес в море четырех детей на надувных лодках

В понедельник, 15 июня, около 12:50 береговая охрана G4S заметила на пярнуском пляже двух игравших в воде мальчиков лет семи. Дети находились на надувной игрушке, напоминавшей резиновую лодку, и оказались на таком расстоянии от берега, где вода была им выше головы.

Береговая охрана обратила внимание на опасную ситуацию находившегося с детьми в море отца, стоявшего там, где вода доходила ему до колен. Когда он осознал, что сам не может догнать детей, так как ветер уносит надувную лодку слишком быстро, спасатели доставили их на берег и передали благодарному отцу.

Аналогичный инцидент произошел на пярнуском пляже и 10 июня. Две девочки шести-семи лет играли в воде в надувной лодке. Рядом с ними был родитель.

В какой-то момент береговая охрана G4S заметила, что дети подплывают к буйкам, отмечающим зону для купания, где для них было уже слишком глубоко. Спасатели на лодке подплыли к девочкам и помогли им добраться до берега.

«Эти надувные игрушки замечательные, но для детей, оставленных без присмотра, могут стать роковыми. Этому способствует ветер, который неожиданно уносит детей на глубину. Следите за своими детьми, на пляже ответственность за них несете вы», – напомнила родителям глава береговой охраны пярнуского пляжа, сотрудница G4S Калли Ломп.

Инциденты, когда ветер уносит детей, находящихся в воде на надувном матрасе или надувной игрушке, в глубокую часть водоема, происходят почти каждое лето. При сильном ветре это происходит быстро, и ребенок не в состоянии вернуться на мелководье. И если ребенок упадет с надувной игрушки в воду в том месте, где ему не достать ногами до дна, он может утонуть.