Министр юстиции о лихулаской бойне: обсуждение смертной казни – это откат в развитии

В качестве второго аргумента звучало, что психиатр не имеет доступа к истории болезни ходатайствующего. В своей истории болезни человек действительно может отметить, какие врачи имеют доступ к данным о его здоровье.

В случае если он не даст врачу доступа, психиатр может просто сказать, что выдать справку невозможно, поскольку он не в курсе ситуации со здоровьем человека.

- По-прежнему общественности непонятно, какого скачка качества пытаются достичь, делегировав обязанности Комиссии по надзору за финансированием партий Государственному контролю?

- Если мы посмотрим на квалификацию комиссии или Госконтроле, то бесспорно экспертный уровень очень различается. Другой вопрос заключается в том, что комиссия в большей степени состоит из политиков или их ставленников. Я считаю, что при осуществлении надзора не слишком эффективно, если участники процесса, над которыми осуществляется надзор, начинают сами осуществлять этот надзор. Пусть им занимаются те инстанции, которые этому обучены, подготовлены и, естественно, должны учитывать определенные права, чтобы осуществлять надзор корректно и эффективно.

- То есть, вы не верите в саморегуляцию? Если ли примеры того, что такой надзор работал не очень хорошо?

- Очень сильным аргументов приводится то, что все начинания, которые были направлены в суд Комиссией по надзору за финансированием партий, успешно прошли судебные производства. В то же время, мы точно не знаем, сколько дел не попали в суд, поскольку производство не смогли довести до такого уровня, чтобы инициировать судебное разбирательство. Посмотри здесь, или посмотри там – и то, и другое можно похвалить и осудить.

- В то же время, Госконтроль по-прежнему говорит о том, что, получив новые задачи, боится превратиться в политический рабочий инструмент. Вы этой угрозы не видите?

- Я этого не боюсь потому, что кроме исполнительной власти у нас есть и другие следственные органы, где точно также проводятся расследования в отношении политиков и партий. Я имею в виду, например, Полицию безопасности, Департамент полиции и погранохраны и Государственную прокуратуру. Нельзя же сказать, что данные учреждения исполняли политический заказ или были как-то запуганы. Я не могу предъявить им претензию в невзвешенности или политизированности.

- Если передать обязанности комиссии Государственному контролю, что это будет означать с точки зрения Конституции?

- Тут есть, над чем подумать. Насколько известно, в Конституции очень подробно перечислены основные функции Государственного контроля. Правда, какое-то время назад Госконтролю вменили дополнительную функцию – осуществление контроля над самоуправлениями в использовании средств из государственного бюджета. И тогда эти дебаты о конституционности контроля прошли через Государственный суд, который пришел к решению, что если это нужно и Госконтроль это может сделать, то это возможно.

Также такой анализ в свое время провел бывший канцлер юстиции [Индрек] Тедер, который убедился, что с его позиции лучшим решением было бы, если бы Госконтроль осуществлял надзор за финансированием партий. И в 2018 году бывший министр юстиции Урмас Рейнсалу провел круглый стол, на котором пришли к такому же выводу, что Госконтроль является абсолютно полномочной организацией для осуществления надзора.

Проблема видится в том, партиий в большей степени финансируются из государственного бюджета, но часть поступает от частных жертвователей и членских взносов, которая не идет из госбюджета. Таким образом, договорились, что финансируемая из бюджета часть может быть подконтрольной Госконтролю, поскольку речь идет об общественных ресурсах.

А то, что поступает от частных жертвователей или членских взносов не должно находиться в компетенции Госконтроля. Я считаю, что если еще думать, какую часть контролирует Госконтроль, а какую еще какая-то комиссия или институция, то механизм этого надзора станет еще более нелепым и сложным. Разделения обязанностей между несколькими организациями я не поддерживаю.

- Давайте обсудим: то, что внесено в Конституцию – это догма, от которой нельзя отступать ни на шаг, или там есть возможности для трактовки? Этот вопрос мог бы попасть в Государственный суд?