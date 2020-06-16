Министр юстиции о лихулаской бойне: обсуждение смертной казни – это шаг назад

В качестве второго аргумента звучало, что психиатр не имеет доступа к истории болезни ходатайствующего. В своей истории болезни человек действительно может отметить, какие врачи имеют доступ к данным о его здоровье. В случае, если психиатр не получает доступа, он может просто отказаться выдать справку, так как не в курсе ситуации со здоровьем человека.

- Общественности по-прежнему непонятно, какого скачка качества пытаются достичь, делегировав обязанности Комиссии по надзору за финансированием партий Государственному контролю?

- Если мы посмотрим на квалификацию комиссии или Госконтроля, то, бесспорно, экспертный уровень очень разнится. Другой вопрос заключается в том, что комиссия в большей степени состоит из политиков или их ставленников. Я считаю, что при осуществлении надзора не слишком эффективно, если участники процесса, над которыми осуществляется надзор, начинают сами осуществлять этот надзор. Пусть им занимаются те инстанции, которые этому обучены и хорошо подготовлены. Конечно, должны учитывать определенные права, чтобы осуществлять надзор корректно и эффективно.

- То есть вы не верите в саморегуляцию? Если ли примеры того, что такой надзор работал не очень хорошо?

- Очень сильным аргументов из приводящихся является то, что все начинания, которые были направлены в суд Комиссией по надзору за финансированием партий, успешно прошли судебные производства. В то же время, мы точно не знаем, сколько дел не попали в суд, поскольку производство не смогли довести до такого уровня, чтобы инициировать судебное разбирательство. Посмотри здесь, или посмотри там – и то, и другое можно похвалить и осудить.

- В то же время, Госконтроль по-прежнему говорит о том, что с получением новых обязанностей боится превратиться в политический рабочий инструмент. Вы такой угрозы не усматриваете?

- Я этого не боюсь потому, что кроме исполнительной власти у нас есть и другие органы, которые точно так же проводят расследования в отношении политиков и партий. Я имею в виду, например, Полицию безопасности, Департамент полиции и погранохраны и Государственную прокуратуру. Нельзя же сказать, что данные учреждения исполняли политический заказ или были как-то запуганы. Я не могу предъявить им претензии в том, что они политизированы или их решения невзвешены.

- Если передать обязанности комиссии Государственному контролю, что это будет означать с точки зрения Конституции?

- Тут есть, над чем подумать. Насколько известно, в Конституции очень подробно перечислены основные функции Государственного контроля. Правда, какое-то время назад Госконтролю вменили дополнительную функцию – осуществление контроля над самоуправлениями в использовании средств из государственного бюджета. И тогда эти дебаты о конституционности контроля прошли через Государственный суд, который пришел к решению, что если это нужно и Госконтроль это может сделать, то такое возможно.

Также такой анализ в свое время провел бывший канцлер юстиции Индрек Тедер, который убедился, что с его позиции лучшим решением было бы, если бы Госконтроль осуществлял надзор за финансированием партий. И в 2018 году бывший министр юстиции Урмас Рейнсалу провел круглый стол, на котором пришли к такому же выводу, что Госконтроль является абсолютно полномочной организацией для осуществления надзора.

Проблема видится в том, партии в большей степени финансируются из государственного бюджета, но часть средств поступает от частных жертвователей и из членских взносов. Таким образом, договорились, что часть, финансируемая из бюджета, может быть подконтрольной Госконтролю, поскольку речь идет об общественных ресурсах.

А то, что поступает от частных жертвователей или из членских взносов, не должно находиться в компетенции Госконтроля. Я считаю, что если расчитывать, какую часть контролирует Госконтроль, а какую - какая-то другая комиссия или институция, то механизм надзора станет еще более нелепым и сложным. Разделения обязанностей между несколькими организациями я не поддерживаю.

- Давайте обсудим: то, что внесено в Конституцию – это догма, от которой нельзя отступать ни на шаг, или там есть возможности для трактовки? Этот вопрос мог бы попасть в Государственный суд?