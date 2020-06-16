Эстония надеется выкупить у Польши долю в дочерней компании Nordica менее чем за миллион евро

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, польская авиакомпания LOT откажется от участия в эстонской дочерней компании Nordica Regional Jet и, согласно подсчетам Эстонии, выкуп пакета акций будет стоить менее одного миллиона евро, пишет Rus.ERR.
Однако окончательная сумма будет определена в ходе переговоров, сообщил Таави Аас в интервью ERR, а также добавил, что не исключены судебные разбирательства.
По словам Ааса, уже в ближайшее время Еврокомиссия должна будет принять решение о том, может ли эстонское государство оказать Nordica финансовую помощь в размере 30 млн евро.
Отвечая на вопрос, почему самолеты Nordica до сих пор не летают, в то время как AirBaltic уже обслуживает рейсы из Таллинна, Таави Аас ответил, что приступить к полетам эстонская авиакомпания собиралась после открытия границ.