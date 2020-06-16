Вт, 16.06.2020
Пришло время Эстонии и другим европейским странам восстановить свободное передвижение и открыть границы. Урмас Паэт
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  • Эстония надеется выкупить у Польши долю в дочерней компании Nordica менее чем за миллион евро

Эстония надеется выкупить у Польши долю в дочерней компании Nordica менее чем за миллион евро

Самолет Nordica.

ФОТО: Eero Vabamägi

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, польская авиакомпания LOT откажется от участия в эстонской дочерней компании Nordica Regional Jet и, согласно подсчетам Эстонии, выкуп пакета акций будет стоить менее одного миллиона евро, пишет Rus.ERR.

Однако окончательная сумма будет определена в ходе переговоров, сообщил Таави Аас в интервью ERR, а также добавил, что не исключены судебные разбирательства.

По словам Ааса, уже в ближайшее время Еврокомиссия должна будет принять решение о том, может ли эстонское государство оказать Nordica финансовую помощь в размере 30 млн евро.

Отвечая на вопрос, почему самолеты Nordica до сих пор не летают, в то время как AirBaltic уже обслуживает рейсы из Таллинна, Таави Аас ответил, что приступить к полетам эстонская авиакомпания собиралась после открытия границ.

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