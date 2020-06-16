Уже несколько тысяч участников: в Эстонии развернули кампанию против магазинов Selver

Инициатива Nähtamatud Loomad в Facebook делать покупки для Ивановой ночи в любом другом магазине, но не в Selver стремительно набирает сторонников. На данный момент, меньше чем за неделю, набралось уже несколько тысяч участников. С помощью этой инициативы защитники животных хотят повысить осведомленность о неэтической практике Selver и жизни содержащихся в клетках кур, а также повлиять на TKM Grupp, чтобы к 2025 году они отказались от продажи яиц кур, которые содержатся в клетках.

«Мы рады видеть, что жители Эстонии заботятся о благополучии животных и не поддерживают своими кошельками компании, которые не способствуют этому», - комментирует руководитель по корпоративным коммуникациям Nähtamatud Loomad Сирли Мерикюлл.

«Мы неоднократно встречались с руководством Selver и TKM Grupp и предлагали свою помощь в переходе. Но от этого они отказались. В качестве оправдания они приводят высокую цены на яйца от кур, выращенных при свободном содержании, но которая непрерывно сравнивается с ценами яиц от кур из других систем содержания. Местами яйца от кур, выращенных при свободном содержании, в магазинах уже даже дешевле, чем от кур, которых содержат в клетках».

Организация Nähtamatud Loomad занимается тем, чтобы кур больше не содержали в клетках. По всему миру об отказе от яиц кур, которых содержат в клетках, сообищили уже почти 2000 предприятий в продовольственном секторе. В Эстонии в их числе 40 процентов сетей розничной торговли, в том числе Maxima, Rimi, Stockmann и Prisma.