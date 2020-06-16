В Эстонии развернули кампанию против Selver: торговая сеть не согласна с обвинениями

Инициатива Nähtamatud Loomad в Facebook делать покупки для Ивановой ночи в любом другом магазине, но не в Selver стремительно набирает сторонников. На данный момент, меньше чем за неделю, набралось уже несколько тысяч участников. С помощью этой инициативы защитники животных хотят повысить осведомленность о неэтичной практике Selver и жизни содержащихся в клетках кур, а также повлиять на TKM Grupp, чтобы к 2025 году они отказались от продажи яиц кур, которые содержатся в клетках.

«Мы рады видеть, что жители Эстонии заботятся о благополучии животных и не поддерживают своими кошельками компании, которые не способствуют этому», - комментирует руководитель по корпоративным коммуникациям Nähtamatud Loomad Сирли Мерикюлл.

«Мы неоднократно встречались с руководством Selver и TKM Grupp и предлагали свою помощь в переходе. Но от этого они отказались. В качестве оправдания они приводят высокую цену на яйца от кур, выращенных при свободном содержании, но которая непрерывно сравнивается с ценами яиц от кур из других систем содержания. Местами яйца от насестных кур в магазинах уже даже дешевле, чем от кур, которых содержат в клетках».

Selver: все предложения сошли на нет

По словам пресс-секретаря Selver Риво Вески, обвинения, что якобы они или их клиенты не заботятся о благополучии кур, не отвечают действительности и организация по защите животных делает ложные заявления.

«У нас продаются яйца от кур из клеток, которых содержат в хороших условиях и в гораздо лучших, чем закон это сейчас предусматривает, - подчеркнул Вески. - Мы сами ездили к крупнейшему производителю яиц в Эстонии, чтобы ознакомиться с ситуацией. К сожалению, этого не сделала протестующая организация, которая опубликовала взятые из интернета фотографии, которые не были сделаны у эстонских производителей».

Вески также отметил, что в их ассортименте среди эстонских сетей розничной торговли самый большой выбор яиц от экологических кур и насестных кур, и от всего ассортимента яиц они составляют 20 процентов. Также он говорит, что яйца от насестных кур и выращенных при свободном содержании кур на данный момент по карману не всем жителям Эстонии.

«Все предложения, которые мы делали организации для проведения совместных информационных кампаний или других акций, сошли на нет одним ультимативным и бессодержательным лозунгом в ожидании, что в 2025 году мы больше не будем продавать яйца от кур, содержащихся в клетках, - отметил Вески. - Selver считает ответственными не пустые заявления о далеком будущем, а реальные действия, которые что-то меняют. Кроме того, обращаем внимание, что мероприятие в Facebook - это мероприятие с закрытым списком участников, что дает основания полагать, что участники не являются легитимными, тем более клиентами Selver».