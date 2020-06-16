Фото ⟩ В тихом тартуском дворике прячется ухоженная двухэтажная квартира

На первом этаже квартиры расположены прихожая, кухня-гостиная, разделенная на две зоны, а также туалет и ванная комната. На втором этаже вы найдете две спальни, каждая с отдельной гардеробной. В зеленом дворе есть хорошо оборудованная площадка для гриля, которой могут пользоваться все жители дома.