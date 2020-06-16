Вт, 16.06.2020
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Фото ⟩ В тихом тартуском дворике прячется ухоженная двухэтажная квартира

Kolmetoaline korter Tartus.

ФОТО: KV.EE

Тартуские квартиры, расположенные в старинных домах, вызывают восторг не только у историков. Портал Kodustiil предлагает обратить внимание на эту трехкомнатную квартиру в центральной части города.

В центре Тарту выставлена на продажу трехкомнатная двухэтажная квартира общей площадью 144 квадратных метра.

Трехкомнатная квартира в Тарту.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже квартиры расположены прихожая, кухня-гостиная, разделенная на две зоны, а также туалет и ванная комната. На втором этаже вы найдете две спальни, каждая с отдельной гардеробной. В зеленом дворе есть хорошо оборудованная площадка для гриля, которой могут пользоваться все жители дома. 

Трехкомнатная квартира в Тарту.

ФОТО: KV.EE

Дом ремонтировали три года назад. В ходе ремонта были обновлены канализационные трубы и электропроводка.

Трехкомнатная квартира в Тарту.

ФОТО: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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