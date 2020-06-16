Вт, 16.06.2020
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Убила кочергой мужчину: жительница Пыльтсамаа осуждена на девять лет

Костер. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

В понедельник Тартуский уездный суд признал женщину среднего возраста виновной в убийстве мужчины и приговорил ее к длительному тюремному заключению, передает Postimees

Суд приговорил 52-летнюю Марет Леэген к девятилетнему тюремному заключению, срок которого исчисляется с момента ее задержания 11 сентября прошлого года.

Согласно обвинению Южной окружной прокуратуры, 10 сентября прошлого года женщина избила 37-летнего мужчину кочергой и ногами во время совместного употребления алкоголя в Пыльтсамаа, из-за чего он скончался на следующий день.

Женщина была задержана полицией и арестована по требованию прокуратуры и с разрешения суда.

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