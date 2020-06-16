Убила кочергой мужчину: жительница Пыльтсамаа осуждена на девять лет

Суд приговорил 52-летнюю Марет Леэген к девятилетнему тюремному заключению, срок которого исчисляется с момента ее задержания 11 сентября прошлого года.

Согласно обвинению Южной окружной прокуратуры, 10 сентября прошлого года женщина избила 37-летнего мужчину кочергой и ногами во время совместного употребления алкоголя в Пыльтсамаа, из-за чего он скончался на следующий день.