Вт, 16.06.2020
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  • Убила кочергой собутыльника: жительница Пыльтсамаа осуждена на девять лет

Убила кочергой собутыльника: жительница Пыльтсамаа осуждена на девять лет

Костер. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

В понедельник Тартуский уездный суд признал виновной в убийстве женщину средних лет и приговорил ее к длительному тюремному заключению, передает Postimees

Суд приговорил 52-летнюю Марет Леэген к девяти годам тюремного заключения, срок которого исчисляется с момента ее задержания 11 сентября прошлого года.

Согласно обвинению Лыунаской окружной прокуратуры, 10 сентября прошлого года в Пыльтсамаа подсудимая во время совместного распития алкогольных напитков избила 37-летнего мужчину ногами и кочергой, в результате чего на следующий день он скончался.

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