Убила кочергой собутыльника: жительница Пыльтсамаа осуждена на девять лет

Суд приговорил 52-летнюю Марет Леэген к девяти годам тюремного заключения, срок которого исчисляется с момента ее задержания 11 сентября прошлого года.

Согласно обвинению Лыунаской окружной прокуратуры, 10 сентября прошлого года в Пыльтсамаа подсудимая во время совместного распития алкогольных напитков избила 37-летнего мужчину ногами и кочергой, в результате чего на следующий день он скончался.