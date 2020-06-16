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  • Квартал Каларанна придаст приморскому силуэту Таллинна новый вид

Квартал Каларанна придаст приморскому силуэту Таллинна новый вид

Так будет выглядеть квартал Каларанна.

ФОТО: Kalaranna Kvartal

В течение первого этапа строительства в квартале Каларанна к концу 2021 года возведут восемь зданий на 240 квартир с уникальным расположением и видами из окон. 

Компания Nordecon и предприятие OÜ Kalaranna Kvartal, входящее в состав концерна Pro Kapital Grupp, заключили в 2019 году договор на проектирование и строительство двух первых этапов Квартала Каларанна. В этом месте будет создана целостная среда, где встретятся современная архитектура, характерная для крупных городов, и публичное городское пространство.

Квартал Каларанна площадью примерно 39 000 м2 будет застроен в два этапа. В общей сложности будет возведено двенадцать четырех- и пятиэтажных зданий, общая брутто-площадь которых составит 38 300 м2. Архитекторами Квартала Каларанна являются Мюхкель Тюйр и Отть Кадарик вместе с командой фирмы Kadarik Tüür Arhitektid.

На днях в квартале будет заложен краеугольный камень.

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