Квартал Каларанна придаст приморскому силуэту Таллинна новый вид

В течение первого этапа строительства в квартале Каларанна к концу 2021 года возведут восемь зданий на 240 квартир с уникальным расположением и видами из окон.
Компания Nordecon и предприятие OÜ Kalaranna Kvartal, входящее в состав концерна Pro Kapital Grupp, заключили в 2019 году договор на проектирование и строительство двух первых этапов Квартала Каларанна. В этом месте будет создана целостная среда, где встретятся современная архитектура, характерная для крупных городов, и публичное городское пространство.
Квартал Каларанна площадью примерно 39 000 м2 будет застроен в два этапа. В общей сложности будет возведено двенадцать четырех- и пятиэтажных зданий, общая брутто-площадь которых составит 38 300 м2. Архитекторами Квартала Каларанна являются Мюхкель Тюйр и Отть Кадарик вместе с командой фирмы Kadarik Tüür Arhitektid.
На днях в квартале будет заложен краеугольный камень.