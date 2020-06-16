Квартал Каларанна придаст приморскому силуэту Таллинна новый вид

Компания Nordecon и предприятие OÜ Kalaranna Kvartal, входящее в состав концерна Pro Kapital Grupp, заключили в 2019 году договор на проектирование и строительство двух первых этапов Квартала Каларанна. В этом месте будет создана целостная среда, где встретятся современная архитектура, характерная для крупных городов, и публичное городское пространство.