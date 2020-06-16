Компания Huawei основала дочернюю фирму в Эстонии

Частная фирма с ограниченной ответственностью, в которой в настоящее время работают 15 человек и акционерный капитал которой составляет 300 000 евро, займется текущими делами Huawei в Эстонии. «Мы намерены расширять все сегменты бизнеса Huawei, и принимая во внимание долгосрочные ожидания наших акционеров, наилучшего результата мы сможем добиться как местная компания», - сказал генеральный директор Huawei Technologies Eesti Чан Бин.

Бизнес, которым в течение 12 лет управляли из соседних стран, в глазах руководства Huawei получил новый импульс благодаря ожидаемому развитию эстонского рынка. Честные дебаты о внедрении новых технологий подтвердили убежденность в том, что свобода ведения бизнеса в сфере телекоммуникаций будет сохранена.

«Компания Huawei в сотрудничестве с университетами и инженерами Эстонии намерена внести вклад в развитие как информационных технологий, так и всего общества, - сказал Чан Бин. - Мы предлагаем эстонским студентам, которые учатся на ИТ, новые возможности в рамках программы Seeds of Future, которая позволяет им учиться в штаб-квартире Huawei в Шэньчжэне и в Пекинском исследовательском центре».

Huawei Technologies Eesti поддерживает некоммерческое объединение SOS Lasteküla, созданное для помощи детям и их семьям.