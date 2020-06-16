Еврокомиссия запустила онлайн-платформу, чтобы оживить туризм в ЕС

Платформа также будет собирать информацию о запретах и правилах передвижения и нахождения в разных странах Евросоюза, а также правила из области здравоохранения и безопасности. Предполагается, что она поможет европейцам принимать более взвешенные решения о своих поездках и путешествовать более безопасно, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

«После нескольких недель ограничений на передвижение внутренние границы ЕС вновь открываются. Сайт Re-open EU, который мы запускаем, предоставит путешественникам легкий доступ к информации, которая поможет им уверенно составлять планы поездок и оставаться в безопасности во время путешествий. Это также поможет владельцам небольших ресторанов и отелей, а также городам по всей Европе черпать вдохновение из инновационных решений», - заверил Тьерри Бретон, комиссар по внутреннему рынку.

«Обширное и богатое культурное наследие Европы является одним из наших главных активов. Но из-за отсутствия возможности путешествовать и закрытия большинства мест в последние месяцы культура и туризм сильно пострадали. Платформа Re-open EU предоставляет актуальную и важную информацию, чтобы мы могли снова безопасно исследовать Европу», - добавила Мария Габриэль, комиссар по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи и ответственная за Объединенный исследовательский центр (JRC).

Платформа Re-open EU является частью пакета Еврокомиссии по туризму и транспорту от 13 мая 2020 года, созданного для восстановления доверия среди путешественников в ЕС и содействия безопасному возобновлению европейского туризма в соответствии с необходимыми мерами предосторожности для здоровья.

Новая платформа, у которой также есть мобильная версия (приложение), выступает в качестве ключевого ориентира для всех, кто путешествует по ЕС, поскольку она централизует актуальную информацию от Еврокомиссии и государств-членов ЕС в одном источнике. Это позволит людям просматривать информацию о конкретной стране, обновления и советы для каждого государства-члена ЕС на интерактивной карте. Он будет легко доступен через приложение или на веб-сайте и будет доступен на 24 официальных языках ЕС.

Кроме того, платформа содержит информацию о схемах патронажных ваучеров, которые позволяют потребителям оказывать поддержку своим любимым отелям или ресторанам, покупая ваучеры на будущее проживание или питание после их открытия, чтобы помочь европейской индустрии гостеприимства, когда ограничения сняты и границы открыты вновь.

Патронатные ваучеры помогают предприятиям преодолевать сложности при наращивании оборота, а услуги предоставляются позже. Сумма, выплачиваемая клиентом, направляется непосредственно поставщику услуг. Создав специальную страницу, Еврокомиссия намерена помочь лучше связать компании и заинтересованных клиентов, особенно при поездках за границу.