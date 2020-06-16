В Сеть попали данные пользователей сервисов знакомств, включая переписку

Жертвами утечки стали сотни тысяч пользователей сервисов 3Somes, Cougary, Gay Daddy Bear, Xpal, BBW Dating, Casualx, SugarD, Herpes Dating, GHunt и некоторых других, а в общей сложности в открытом доступе оказалось примерно 20 млн файлов общим объемом 845 ГБ.

Общедоступная информация включала откровенные снимки и аудиозаписи. Исследователи обнаружили также скриншоты приватных чатов и квитанции об оплате, которые пользователи отправляли друг другу. Представленные данные иногда включали настоящие имена юзеров, их даты рождения и адреса электронной почты, а также платежную информацию, пишет портал "Хабр".

Все затронутые приложения были созданы одним разработчиком, а причиной утечки стала не хакерская атака, а небрежность, допущенная при настройке учетной записи в облачном хранилище Amazon Web Services (AWS). Из-за нее файлы пользователей хранились на незащищенном сервере. Отсутствие ограничений на доступ делало эти данные открытыми для всех желающих, и в vpnMentor не знают, получил ли кто-то доступ к этим файлам до того, как утечку в конце мая обнаружили специалисты. После этого они связались с разработчиком, который устранил проблему.

Исследователи отмечают, что изменение пароля учетной записи не поможет защитить приватность в такой ситуации. Когда данные по ошибке хранятся на общедоступном сервере, пользователи никак не могут предотвратить их вероятную утечку.