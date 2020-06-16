Срок предъявления требований неплатежеспособной турфирме продлили

TTJA инициировал производство по использованию залога турфирмы 15 мая. По информации департамента, 9 и 10 июня член правления Fix Ideed проинформировал TTJA о клиентах, которые не предъявили требований, но которые заплатили предоплату за турпакеты.

Учитывая то обстоятельство, что появилась информация о путешественниках, у которых может быть право на предъявление требования, а также принимая во внимание принципы добросовестного управления, имеющих право на предъявление требования клиентов необходимо оповестить и дать им разумную возможность для предъявления требования, поэтому TTJA продлил срок предъявления требований.

До 14 июля путешественники могут предъявить свои требования к Fix Ideed Estonia, отправив его на адрес электронной почты Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, или обычной почтой на адрес департамента, которые указаны на сайте TTJA.

Департамент напоминает, что заявление о востребовании денег за отмененное путешествие за счет залога турфирмы Fix Ideed Estonia могут подать и те путешественники, которые покупали пакет у Fix Ideed Estonia, но счет для оплаты был выставлен от фирмы Estlanka OÜ.