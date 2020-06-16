Срок предъявления требований неплатежеспособной турфирме продлили

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) продлил срок предъявления требований турфиме AS Fix Ideed Estonia до 14 июля, сообщил BNS.
TTJA инициировал производство по использованию залога турфирмы 15 мая. По информации департамента, 9 и 10 июня член правления Fix Ideed проинформировал TTJA о клиентах, которые не предъявили требований, но которые заплатили предоплату за турпакеты.
Учитывая то обстоятельство, что появилась информация о путешественниках, у которых может быть право на предъявление требования, а также принимая во внимание принципы добросовестного управления, имеющих право на предъявление требования клиентов необходимо оповестить и дать им разумную возможность для предъявления требования, поэтому TTJA продлил срок предъявления требований.
До 14 июля путешественники могут предъявить свои требования к Fix Ideed Estonia, отправив его на адрес электронной почты Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, или обычной почтой на адрес департамента, которые указаны на сайте TTJA.
Департамент напоминает, что заявление о востребовании денег за отмененное путешествие за счет залога турфирмы Fix Ideed Estonia могут подать и те путешественники, которые покупали пакет у Fix Ideed Estonia, но счет для оплаты был выставлен от фирмы Estlanka OÜ.
На сайте турфирмы Fix Ideed сообщается, что продажи турпакетов остановлены до внесения нового залога, но фирма предлагает клиентам возможность принять участие в экскурсиях в Шри-Ланке, на Кубе и в Узбекистане.