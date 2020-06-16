Фото ⟩ Сеул: КНДР взорвала межкорейский офис связи

В районе межкорейского индустриального комплекса в приграничном Кэсоне в КНДР произошел взрыв, над местом происшествия поднимаются клубы дыма. Об этом во вторник, 16 июня, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военный источник.

В южнокорейском министерстве объединения подтвердили, что северокорейские власти взорвали промышленный комплекс, где располагается совместный офис связи Сеула и Пхеньяна. Заявление приводит американский интернет-сайт NK News. По данным министерства, взрыв произошел в 14.49 по местному времени (08.49 по эстонскому времени).

В свою очередь зарегистрированная в Сингапуре южнокорейская неправительственная организация Choson Exchange уведомила в микроблоге Twitter, что "два дня назад из Северной Кореи было получено сообщение по электронной почте, в котором говорилось о том, что офис по межкорейским связям в Кэсоне неминуемо будет разрушен". По данным НПО, северокорейская сторона сослалась на "отсутствие прогресса в (межкорейских. - прим.ред.) отношениях".

We received an email from #northkorea two days ago announcing the imminent destruction of the Kaesong inter-Korean liaison office and decrying lack of progress in relations. It is a sad day and we hope that the progress we hoped for the last two years will come in the future. — Choson Exchange (@chosonexchange) June 16, 2020

Войска Южной Кореи приведены в состояние повышенной готовности

Вооруженные силы Южной Кореи усилили наблюдение за КНДР, войска приведены в состояние повышенной готовности, передало Yonhap. Между тем Пхеньян подтвердил информацию об уничтожении объекта. "Совместный офис между Севером и Югом был полностью разрушен сегодня", - передало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Мы прервали все линии связи между двумя корейскими сторонами", - подчеркивается в сообщении. Подтверждение поступило через несколько часов после заявлений Республики Корея.

Пхеньян 15 июня предупредил Сеул о подготовке вооруженными силами "акта возмездия" за распространение агитационных листовок, оскорбляющих высшее руководство народной республики. Северокорейская ежедневная газета Rodong Sinmun опубликовала ряд обращений якобы от разгневанных жителей, желающих отмстить южнокорейским "врагам".

Smoke rose and an explosion was heard from the joint industrial complex in North Korea's border town of Kaesong on Tuesday, sources said, sparking speculation that the #DPRK could have blown up an inter-Korean liaison office there.- (Yonhap)

📸 pic.twitter.com/278HO2BWWt — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) June 16, 2020

Ранее, 13 июня, первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, которая является младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила, что офис по межкорейским связям, начавший работу в 2018 году, скоро "обрушится". Пхеньян также заявил о планах вернуть свои воинские подразделения в районы, из которых войска были выведены в соответствии с межкорейскими соглашениями. В Сеуле предположили, что речь может идти о некоторых районах города Кэсон и гор Кымгансан, использовавшихся для совместных проектов двух стран.