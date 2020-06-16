В Альпах разбилась 16-летняя чемпионка мира по скалолазанию

В воскресенье Дуади поскользнулась и упала с огромной высоты во время перехода между двумя секторами для скалолазания на границе муниципалитетов Кроль и Сент-Панкрас в ее родном департаменте Изер.

Французская федерация скалолазания воздала должное спортсменке на своем сайте, напомнив, насколько многообещающей она была.

"В 16 лет у нее впереди была вся жизнь. Эта ужасная новость для ее товарищей, тренеров и клуба скалолазания, но сегодня в трауре вся федерация", - говорится в сообщении.