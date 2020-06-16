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  • В Альпах разбилась 16-летняя чемпионка мира по скалолазанию
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В Альпах разбилась 16-летняя чемпионка мира по скалолазанию

Люси Дуади.

ФОТО: HANDOUT/AFP

Чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров 16-летняя француженка Люси Дуади погибла в результате падения со 150-метровой высоты. Как сообщает местное издание Paris Match, трагедия произошла во французских Альпах, а спортсменка стала жертвой рокового стечения обстоятельств.

В воскресенье Дуади поскользнулась и упала с огромной высоты во время перехода между двумя секторами для скалолазания на границе муниципалитетов Кроль и Сент-Панкрас в ее родном департаменте Изер.

Французская федерация скалолазания воздала должное спортсменке на своем сайте, напомнив, насколько многообещающей она была.

"В 16 лет у нее впереди была вся жизнь. Эта ужасная новость для ее товарищей, тренеров и клуба скалолазания, но сегодня в трауре вся федерация", - говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🔜Moscoww 🇷🇺🌟 • focus 🔆

Публикация от luce (@luce_douady)

Люси Дуади была действующей чемпионкой мира среди юниоров в дисциплине боулдеринг, которая включена в программу Олимпиады в Токио. В 2019 году спортсменка дебютировала во взрослых соревнованиях, попав в десятку на этапе Кубке мира в Колорадо.

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