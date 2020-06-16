Вт, 16.06.2020
Если бы дело было только в зарплате, за дверями хлева должна была бы стоять длинная очередь. Роомет Сырмус

Заболевшая COVID-19 Елена Зеленская госпитализирована

Владимир Зеленский с женой.

ФОТО: Sergei Grits/AP

Первую леди Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве, во вторник, 16 июня, сообщает Русский TVNET со ссылкой на Офис президента Украины.

«Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное», - говорится в сообщении.

Напомним, о положительном результате теста на коронавирус Елены Зеленской стало известно еще на прошлой неделе.

Проведенные накануне очередные тесты на Covid-19 Владимира Зеленского и детей снова показали отрицательный результат.

Отметим, что по состоянию на утро 16 июня число инфицированных коронавирусом в Украиние возросло до 32 476. За минувшие сутки зарегистрировано 666 новых случаев. Количество выздоровевших после начала пандемии составило 14 528, умерло 912 человек. 

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