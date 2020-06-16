Столтенберг: министры обороны НАТО в среду обсудят новые российские ядерные ракеты

"Мы также обсудим значение для безопасности растущего арсенала российских ракет, способных нести ядерный заряд", - сказал он на брифинге.

При этом он напомнил, что по версии альянса, развертывание Россией ракет SSC-8 привело к краху Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году.

"С того момента Россия продолжает модернизировать свой ракетный потенциал, в том числе, в области гиперзвуковых ракет", - продолжил он.