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Столтенберг: министры обороны НАТО в среду обсудят новые российские ядерные ракеты

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

ФОТО: PETRAS MALUKAS/AFP

Министры обороны стран НАТО на конференции в среду, в частности, будут говорить о новых российских ядерных ракетах и, возможно, о мерах альянса в связи с наращиванием РФ ракетного потенциала, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы также обсудим значение для безопасности растущего арсенала российских ракет, способных нести ядерный заряд", - сказал он на брифинге.

При этом он напомнил, что по версии альянса, развертывание Россией ракет SSC-8 привело к краху Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году.

"С того момента Россия продолжает модернизировать свой ракетный потенциал, в том числе, в области гиперзвуковых ракет", - продолжил он.

Также Столтенберг выразил надежду на то, что министры обороны в связи с этой тенденцией согласуют ответный пакет мер НАТО как политического, так и военного характера.

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