Давайте праздновать с умом! Десять мифов об алкоголе

1. Интенсивная физическая активность помогает быстрее стать трезвым.

В результате физической активности в мышцах накапливается молочная кислота и мышцы устают, а значит, при употреблении алкоголя организм получает дополнительную нагрузку - печень не может одновременно выводить алкоголь и молочную кислоту. Упражнения могут быть более опасными для здоровья.

2. Несколько чашек крепкого черного кофе или энергетического напитка быстрее выводят алкоголь из организма.

Кофеин оказывает стимулирующее действие на организм человека, однако просто делает нас бдительнее, а не снижает алкогольное опьянение. Одновременный прием алкогольных и энергетических напитков повышает вероятность алкогольного опьянения.

3. Холодный душ помогает протрезветь.

Как и при употреблении кофе и энергетических напитков, при холодном душе вы чувствуете себя бодро, но процесс выведения алкоголя из организма происходит в первую очередь в печени, и изменить эту скорость невозможно.

4. От кефира и конфет с алкогольной начинкой можно опьянеть.

В кефире и конфетах с алкогольной начинкой очень небольшое количество алкоголя (1-2 процента от общего веса), поэтому они не могут вызвать алкогольное опьянение.

5. Пиво и сидр - то же, что и прохладительные напитки.

Нет! В одной 0,5-литровой банке пива с крепостью 5% содержится 20 граммов чистого алкоголя, поэтому даже легкие алкогольные напитки вызывают опьянение.

6. Алкоголь делает вас более внимательным на дорогах и особенно в пробках.

Даже небольшое количество алкоголя в крови водителя тормозит его рассудительность, внимание и скорость реакции. Есть также проблемы в оценке скорости и расстояния. Поле зрения сужается, а это означает, что происходящее по бокам не воспринимается должным образом.

7. Алкоголь улучшает качество сна.

Алкоголь оказывает как кратковременное, так и долгосрочное влияние на качество и продолжительность сна. При употреблении большого количества алкоголя первые фазы сна являются глубокими, но вторая половина ночи совсем иная. Человек не достигает так называемой фазы сна, которая необходима для поддержания психического здоровья.

8. Водка - это лекарство от холода.

Крепкий алкоголь заставляет нас чувствовать разливающееся по телу тепло, поскольку поверхностные кровеносные сосуды расширяются. Это опасно в холодных условиях, потому как из-за потребления алкоголя увеличивается теплопередача.

9. Процесс распада алкоголя может быть ускорен.

95 процентов алкоголя выводится из организма в основном за счет функции печени. Очень небольшое количество алкоголя выводится через дыхательные пути, кожу и мочу человека. Единственный способ протрезветь - это время.

10. В стопке водки алкоголя больше, чем в кружке пива.