Завкафедрой Рижского университета рассказал, у какой части населения Латвии появился иммунитет против Covid-19

В новом исследовании американские и британские ученые на основании математической модели пришли к выводу, что коллективный иммунитет формируется медленнее, чем считалось до сих пор, рассказал эксперт.

Среди уже снятых ограничений наибольшие опасения вызывает у Бригиса открытие границ, потому что поездки в другие страны, где заболеваемость выше, чем в Латвии, увеличивают риски распространения инфекции.

На вопрос, адекватными ли являются замеры двухнедельной заболеваемости Covid-19 (15 случаев на 100 000 населения), Бригис ответил, что это число является "компромиссом между экономикой и здоровьем", и он не уверен в его медицинском обосновании.