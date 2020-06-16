Самолет. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

За четыре недели после возобновления деятельности авиакомпания AirBaltic перевезла более 27 000 пассажиров на маршрутах из столиц стран Балтии и обратно.

С каждой неделей количество перевезенных пассажиров продолжает увеличиваться, сообщили RUS TVNET в компании. В этот период наибольшей популярностью пользовались маршруты из Франкфурта, Осло и Амстердама в Ригу.

AirBaltic также постепенно возобновляет полеты в различные солнечные регионы отдыха. Из этих направлений больше всего билетов бронируется на полеты AirBaltic в Дубровник, Сплит, Рим и Ниццу.

В настоящее время AirBaltic выполняет прямые рейсы из Риги в Амстердам, Берлин, Копенгаген, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Хельсинки, Мюнхен, Осло, Париж, Таллин, Вену и Вильнюс.