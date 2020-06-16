Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 июня.
Коронавирус
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1073 теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,1% или одна проба дала положительный результат.
Дистанционный прием врачей продолжается и по окончании чрезвычайного положения.
Гидроксихлорохин исключен из списка одобренных для лечения COVID-19 препаратов в США.
Создание Глобальной иммунологической обсерватории остановит новую пандемию?
Завкафедрой Рижского университета рассказал, у какой части населения Латвии появился иммунитет против Covid-19.
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Если в предыдущие годы бар Suudlevad Tudengid имел одну из самых больших летних террас на Ратушной площади в Тарту, то нынче в этом месте царит пугающая тишина. На дверях Suudlevad Tudengid нет ни одной таблички, оповещающей о текущем положении дел бара. Представители Suudlevad Tudengid не пожелали комментировать ситуацию.
Министр юстиции о лихулаской бойне: обсуждение смертной казни – это шаг назад.
В Эстонии развернули кампанию против Selver: торговая сеть не согласна с обвинениями.
Непогода движется по Эстонии: на юге страны бушевала гроза, из-за молнии загорелась баня.
Срок предъявления требований неплатежеспособной турфирме продлили.
Аналитик: cтоит ли ждать большого падения цен на рынке недвижимости?
Налогово-таможенный департамент — молодым людям: не соглашайтесь на зарплату в конвертах!