Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1073 теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,1% или одна проба дала положительный результат.

Дистанционный прием врачей продолжается и по окончании чрезвычайного положения.

Гидроксихлорохин исключен из списка одобренных для лечения COVID-19 препаратов в США.

Создание Глобальной иммунологической обсерватории остановит новую пандемию?

Завкафедрой Рижского университета рассказал, у какой части населения Латвии появился иммунитет против Covid-19.

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Если в предыдущие годы бар Suudlevad Tudengid имел одну из самых больших летних террас на Ратушной площади в Тарту, то нынче в этом месте царит пугающая тишина. На дверях Suudlevad Tudengid нет ни одной таблички, оповещающей о текущем положении дел бара. Представители Suudlevad Tudengid не пожелали комментировать ситуацию.

Министр юстиции о лихулаской бойне: обсуждение смертной казни – это шаг назад.

В Эстонии развернули кампанию против Selver: торговая сеть не согласна с обвинениями.

Непогода движется по Эстонии: на юге страны бушевала гроза, из-за молнии загорелась баня.

Срок предъявления требований неплатежеспособной турфирме продлили.

Аналитик: cтоит ли ждать большого падения цен на рынке недвижимости?