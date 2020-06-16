Галерея ⟩ Открыта первая часть променада Коплиских линий

По словам вице-мэр Эхи Вырк, создание новой городской среды на Коплиских линиях началось в 2018 году. Сейчас завершена первая часть с игровыми площадками и территориями для занятий спортом.

«Вдобавок к променаду на Коплиских линиях уже готовы десять домов разного размера и архитектуры, построены новые дворы и восстановлены исторические мощеные дороги», - добавила вице-мэр.

Эха Вырк сказала, что представленная девелопером концепция имеющего историческую ценность района Копли предусматривала создание безопасной жилой среды, что особенно подходит молодым семьям.

«Запланирована поквартальная застройка, которую можно осуществлять поэтапно, - отметила вице-мэр. – При создании коммуникаций, уличных сооружений и общих зон озеленения исходили из детальной планировки и привлекали специалистов соответствующих областей. Рядом в едином ансамбле располагаются как исторические отреставрированные здания, так и новые современные многоквартирные дома».

Эха Вырк добавила, что нынешняя застройка все же является лишь малой частью будущих Коплиских линий.

Старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд рад, что первый этап работ позади. «Мы сумели еще больше открыть район морю, - сказал Пеэтер Ярвелайд. – Таллинн – морской город и должен быть открыт морю. В случае Коплиских линий речь идет о прекрасном уголке природы, у которого до начала развития района была плохая репутация. Но сейчас как местные жители, так и остальные горожане могут насладиться прекрасным променадом».

В 2013 году Таллиннское горсобрание приняло решение продать на открытых торгах 82 принадлежащих Таллинну участка недвижимости на Коплиских линиях, которые были выставлены на продажу единым объектом. Условия продажи оговаривали для будущих застройщиков в том числе и обязанность представить вместе с предложением и концепцию развития Коплиских линий, а также обеспечить при приобретении недвижимости строительство инфраструктуры.