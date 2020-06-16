Налогово-таможенный департамент — молодым людям: не соглашайтесь на зарплату в конвертах!

«Летом многие молодые люди желают поработать месяц или другой, чтобы иметь деньги и приобрести опыт. Однако именно на сезонных работах и именно среди молодежи присутствует риск выше среднего, что им могут предложить заработную плату частично или полностью в конверте», – сказал руководитель сферы налогового аудита НТД Оскар Ыун.

«Если вы согласились получать заработную плату неофициально, то вы рискуете. Например, вы не можете быть увереными, что получите согласованную заработную плату, а в случае заболевания компенсация по болезни будет меньше или ее вообще не будет. На вас не распространяются права, предусмотренные законом, для работника, а также вы отказываетесь от возможности получать справедливое родительское пособие, – перечислил Ыун. - Помимо этого, НТД вправе взыскать также с работника неуплаченный подоходный налог».

Проверки НТД показывают, что именно в летние месяцы увеличивается количество нарушений, связанных с выплатой заработных плат в конвертах. Например, в прошлом году в среднем таких нарушений было 5,9 процента от числа всех проверенных лиц; в июне не оформленных корректно на работу было 12,7% процента от числа всех проверенных лиц, следовательно, налоги за них не были уплачены.

Исследование желания платить налоги, которое заказал НТД, показывает, что именно среди молодых людей показатель получения заработной платы в конверте выше среднего и они проявляют большую готовность к ее получению как из-за своих знаний, так и из-за имеющихся установок. Только 60 процентов 15-24-летних считают, что работать по-черному является неверным.

Выплата заработных плат в конвертах по-прежнему остается самой большой налоговой проблемой в Эстонии, из-за чего наше государство в прошлом году недополучило, по оценкам, 134 миллиона налоговых поступлений. Около 6% работников получают так называемую заработную плату в конверте и примерно 25% эстонских предприятий частично платят своим работникам заработные платы в конвертах.