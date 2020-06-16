Полиция разыскивает водителя, который сбил в Ласнамяэ велосипедиста и покинул место происшествия

Сегодня в 00.09 в Ласнамяэ у дома по адресу Паэкааре, 52a, произошло ДТП, в котором пострадал 16-летний велосипедист. По предварительным данным, при пересечении улицы по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипедиста справа наехал неизвестный автомобиль светлого цвета, который уехал с места ДТП, не останавливаясь. Подростка доставили в больницу.

Водителя, который участвовал в этом ДТП, и людей, имеющих информацию по данному ДТП, просим связаться с полицией по номеру 612 3000 или написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

"За последние дни это уже третий случай, когда в ДТП получают травмы подростки, и второй участник ДТП скрывается с места происшествия – кроме этого случая в Ласнамяэ 11 июня недалеко от Саку пострадала 17-летняя велосипедистка при столкновении со взрослым велосипедистом, а 12 июня в Сауэ получил травмы 12-летний мальчик на самокате, на которого наехал неизвестный велосипедист, – сказал руководитель патрульной службы Центра надзора за дорожным движением Вармо Рейн. – В случае наезда надо обязательно остановиться, проверить, нуждается ли кто-то в медицинской помощи, если требуется помощь, позвонить на номер 112 и действовать согласно указаниям сотрудника Центра тревоги".

Рейн напоминает, что наезд велосипедиста на пешехода или на человека на самокате либо столкновение двух велосипедистов является ДТП и если кто-то пострадал, нельзя покидать место происшествия до приезда полиции.

"Взрослые участники дорожного движения в силу жизненного опыта должны человечнее и ответственнее относиться к детям и подросткам, ведь никто не хотел бы, чтобы в такой беззащитной ситуации оказался вас собственный ребенок", – добавил подполковник полиции Вармо Рейн.

В этом году в Таллинне и Харьюмаа произошло 310 ДТП, в которых пострадало 342 человека, погибло трое человек. В Харьюмаа и Таллинне произошло 92 ДТП с участием велосипедистов, в прошлом году за тот же период было 43 таких ДТП.

В этом году по состоянию на 15 июня в различных ДТП пострадало 92 ребенка и подростка в возрасте до 17 лет включительно, погиб один ребенок.

В 28 случаях это были дети и подростки, использовавшие велосипед, в 27 случаях пострадавшие дети и подростки были пешеходами, в том числе шестеро из них передвигались на самокатах.